Zeray GYO halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?

Zeray GYO'nun halka arzında hisse başına fiyatı 13 lira olarak belirlenmiş; toplam 156 milyon 800 bin lira nominal değerli pay satışa sunulmuştu. Halka arza toplamda 348.329 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

İşte halka arz sonuçları:

ZERAY GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Zeray GYO”) paylarının halka arzı 10-11-12 Aralık 2025 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Halka arzda; Zeray GYO sermayesinin 510.000.000 TL’den 626.000.000-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 116.000.000 TL nominal değerli 116.000.000 adet pay ve mevcut ortak Zekeriya Zeray’a ait 40.800.000 TL nominal değerli 40.800.000 adet pay olmak üzere toplam 156.800.000 adet pay 13,00 TL’den satışa sunulmuş ve söz konusu payların tamamı satılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.038.400.000, -TL olarak

gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 156.800.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının 1,96 katı talep gelmiştir.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’dan planlanan tahsisat tutarının 1,44 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 2,48 katı talep gelmiştir. Halka arza ilişkin yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KAÇ LOT DAĞITTI?

Halka arzda bireysel yatırımcıya matematiksel olarak 225-226 lot pay düşüyor. Ancak talep sayılarının farklılığı nedeniyle bu rakam değişebilir.