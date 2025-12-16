Samsun'da konut satışında rekor kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kasım ayında Türkiye genelinde 141 bin 100 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 2 bin 789’u Samsun’da yapıldı. Kentte 2025’in ilk 11 ayında ulaşılan 28 bin 792 konut satışıyla, bugüne kadar açıklanan yıllık verilerin üzerine çıkıldı. 2013’ten bu yana tutulan istatistiklerde, 12 aylık dönemler dahil olmak üzere bu seviyeye daha önce ulaşılamadı. Aralık ayı verileriyle birlikte satış sayısının daha da artması bekleniyor.

Daha önce bir yılda ulaşılan en yüksek satış sayısı 27 bin 608 olarak açıklanmıştı.

En yüksek yıllık seviyeye ulaşıldı

TÜİK verilerine göre Samsun’da 2013 yılında 18 bin 538, 2014’te 18 bin 141, 2015’te 19 bin 233, 2016’da 22 bin 225, 2017’de 24 bin 176, 2018’de 25 bin 196, 2019’da 24 bin 562, 2020’de 25 bin 956, 2021’de 25 bin 268, 2022’de 25 bin 349, 2023’te 22 bin 244 ve 2024’te 27 bin 608 konut satışı gerçekleşti. 2025 yılının ilk 11 ayında ulaşılan 28 bin 792 satışla, aralık ayı verileri açıklanmadan bugüne kadarki en yüksek yıllık seviyeye erişilmiş oldu.

Öte yandan kasım ayında gerçekleşen 2 bin 789 konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre 118 adet azaldı. Samsun’da 2024 yılı kasım ayında 2 bin 907 konut satışı yapılmıştı.