2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) ve Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,0214723 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0214723 TL (Stopaj oranı 0)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 5,109 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 57,55 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Açıklamaya göre, Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Niğbaş Niğde Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
% 500 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,5 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)