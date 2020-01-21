Cari fazlada erime sürüyor
Türkiye’nin cari işlemler dengesi kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi. Oysa 2018’in aynı ayında cari işlemler dengesi 1 milyar 41 milyon dolar fazla vermişti.
DR. ORHAN KARACA
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Önceki yılın kasım ayındaki fazlanın 2019’un aynı ayında açığa dönüşmesiyle, yıllık bazdaki cari işlemler dengesinde bir süredir görülen fazla kasım ayında geriledi. Ekim ayında 4,3 milyar dolar olan yıllık bazdaki cari fazla, kasım ayında 2,7 milyar dolara indi.
Ekonominin 2018 yılı ortalarında yavaşlamaya başlayıp aynı yılın son çeyreğinde ise resesyona girmesiyle ithalatın hızla gerilemesi cari işlemler dengesinde iyileşme getirmişti.
Mayıs 2018’de 57,9 milyar doları bulan yıllık bazdaki cari açık, bir yıl kadar sonra, Haziran 2019’da 1 milyar dolarlık fazlaya dönüşmüştü. Cari işlemler
dengesindeki yıllık bazdaki bu fazla Eylül 2019’da 5,4 milyar dolara kadar çıktı.
Ancak tam da o dönemlerde ekonominin resesyondan çıkması ve ithalatın yeniden yükselişe geçmesiyle cari işlemler dengesinde yeniden bozulma başladı.
Şimdilik yıllık bazdaki cari fazlanın erimesi şeklinde gerçekleşen bu bozulma, çok geçmeden yeniden açık verilmeye başlanmasına yol açacak gibi görünüyor.
Ticaret Bakanlığı’nın verileri, aralık ayında dış ticaret açığının yüzde 57,6 artışla 2,7 milyar dolardan 4,3 milyar dolara çıktığını göstermişti.
Bu durum aralık ayında cari işlemler dengesinde biraz daha bozulma göreceğimize işaret ediyor. Yine de 2019 yılının küçük de olsa bir cari fazla ile kapanması ihtimali bulunuyor.
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