Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye temmuz ayında 15 milyar dolarlık ihracat ve 17,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Böylece ortaya 2,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.

DR. ORHAN KARACA

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Geçen yılın aynı ayında ihracat 15,9 milyar dolar, ithalat 19,2 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 3,3 milyar dolardı. Buna göre temmuz ayında ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 7,7 ve dış ticaret açığı ise yüzde 16,8 düşüş gösterdi.

Koronavirüs krizinin etkisiyle nisan ve mayıs aylarında dibe vuran dış ticaret hem dünyada hem de Türkiye’de karantina önlemlerinin gevşetilmeye başlamasıyla beraber haziran ayında toparlanma eğilimine girmişti.

Hatta haziran ayında dış ticarette geçen yılın aynı ayına göre de yükseliş görülmüştü. Ancak haziran ayında yıllık bazda yaşanan bu yükselişte “bayram etkisi”nin önemli bir rolü vardı.

Kapasite geçen yıldan hala çok uzak

Geçen yıl haziran ayına denk gelen ve üstelik de tamamı hafta içine düştüğü için dokuz güne uzayan Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl mayıs ayına kayması sayesinde haziran ayında işgünü sayısında büyük bir artış olmuştu.

Bu da aynı ayda dış ticaretin geçen yılki seviyesinin üzerine çıkmasını sağlamıştı. Bu bayram etkisinin ortadan kalkmasıyla temmuz ayında ise dış ticaret yeniden düşüşe geçti.

Ancak dış ticarette temmuz ayında yaşanan düşüş nisan ve mayıs aylarına göre çok daha hafif bir şekilde gerçekleşti.

Yani dış ticarette geçen yıla göre düşüş yaşansa da önceki aylara göre toparlanma var. Bu toparlanmanın devam etmesi için hem dünyada hem de Türkiye’de ekonominin hızla krizden uzaklaşması gerekiyor.