İmalat sanayi kapasite kullanım oranı temmuz ayında yüzde 70,7 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı ayındaki kapasite kullanım oranının 5,5 puan altında kalıyor. İmalat sanayi geçen yılın temmuz ayında yüzde 76,2’lik kapasite kullanım oranıyla çalışmıştı.

DR. ORHAN KARACA

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2020 yılına yüzde 75’in üzerinde başlayan kapasite kullanım oranı, koronavirüs salgınının Türkiye’yi de vurmasıyla nisan ayında keskin bir düşüş göstermişti. Nisan ayında kapasite kullanım oranı yüzde 61,6’ya inmiş ve geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin 13,4 puan altında kalmıştı.

Bu oran mayıs ayında önceki aya göre biraz yükselip yüzde 62,6’ya çıkmış ama geçen yılın aynı ayına göre bir miktar daha gerilemişti. Mayıs ayındaki kapasite kullanım oranı 2019 yılının aynı ayındaki seviyesinin 13,7 puan altındaydı.

Haziran ayından itibaren ise yavaş yavaş toparlanma başladı. Haziran ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti ve geçen yılki seviyesinin 11,1 puan altında kaldı. Yukarıda da yazdığımız gibi, temmuz ayındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 70,7 oldu ve geçen yılın aynı ayındaki düzeyinin 5,5 puan altında gerçekleşti.

Kapasite kullanım oranında son iki ayda yaşanan toparlanma hem Türkiye’de hem de dünyada karantina önlemlerinin gevşetilmeye başlamasından kaynaklanıyor. Bu durum sanayi üretimine olumlu yansımışa benziyor.

Ancak karantina önlemlerinin gevşetilmesinin ve alınan ekonomiyi destekleyici tedbirlerin sanayi üretimine yansıması tüketime yansıması kadar güçlü değil. Çünkü kapasite kullanım oranı geçen yılki seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor.