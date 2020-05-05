Hollanda’da kurulu Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun derlediği verilere göre, şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla dünya ticaret hacmi yüzde 2,6, dünya sanayi üretimi ise yüzde 3,9 düşüş gösterdi.

Bu göstergelerin ikisinde de ocak ayında da düşüş vardı. Dünya ticaretinde 2018’in sonlarından bu yana zaten iyi olmayan durum 2020 yılının ilk ayında iyice bozulmuş, dünya sanayi üretiminde de 2020’nin ilk ayında keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Şubat ayı verileri bu olumsuz tablonun devam ettiğini gösteriyor. 2020’nin ilk iki ayındaki bu olumsuz tablo koronavirüs krizinin sonucu gibi görünüyor.

Aslında ilk iki ayda koronavirüs salgını Çin’den diğer ülkelere henüz tam yayılmamıştı. Ancak Çin’in “dünyanın fabrikası” konumunda olması, bu ülkedeki olumsuz gelişmelerin küresel ekonomiye de hemen yansımasını sağlamış gibi.

Mart ayından itibaren ise koronavirüs salgını dünyanın birçok ülkesine yayıldı. Bu nedenle mart ayından itibaren hem dünya ticaret hacminde hem de dünya sanayi üretiminde daha fazla düşüş görebiliriz.

Elbette bu Türkiye için hiç de iyi bir haber değil. Koronavirüs salgını nedeniyle iç talebin zaten düştüğü bir ortamda dış talebin de gerilemesi Türkiye ekonomisini iyice baskı altına alacak.

Mart ayında ihracatımızın geçen yıla göre yüzde 17,8 gerilemesiyle bunun ilk sinyalleri geldi bile. Muhtemelen nisan ayında Türkiye’nin ihracatında çok daha büyük bir düşüş çıkacak.