Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyonu mart ayında yüzde 0,57 olarak gerçekleşti.

DR. ORHAN KARACA

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Bu oran geçen yılın aynı ayındaki yüzde 1,03’lük enflasyon oranının altında olduğu için mart ayında yıllık enflasyon da düşüş gösterdi.

Şubat ayında yüzde 12,37 düzeyinde bulunan yıllık tüketici enflasyonu mart ayında yüzde 11,86 seviyesine geriledi.

TÜFE’deki temel harcama gruplarına bakıldığında, mart ayındaki düşüşün büyük ölçüde ulaştırma grubunda fiyatların gerilemesinden kaynaklandığı görülüyor.

Bu da koronavirüs krizinin mart ayında dünya petrol fiyatlarında yol açtığı büyük düşüşten kaynaklanıyor. Mart ayına 50 doların üzerinde giren Brent petrolün spot varil fiyatı, ayın son günlerinde 20 dolar civarına kadar düşmüştü.

Dünya petrol fiyatlarındaki bu düşüş Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıyınca elbette enflasyonda da düşüş getirdi.

Dünya petrol fiyatları düşerken döviz kurlarında yükseliş olmasaydı, mart ayında enflasyon daha da düşük çıkabilecekti.

Koronavirüs krizi Türkiye’deki enflasyonu şimdilik hafifçe aşağı yönlü etkilemiş gibi görünüyor. Ancak bu etkinin hep böyle aşağı yönlü olacağının garantisi yok.

Bu kriz bir taraftan talebi aşağı çekerken diğer taraftan arzda da sorun yaratıyor. Enflasyonun gelecek aylarda hangi yöne doğru gideceği, koronavirüs krizinin bu iki etkisinden hangisinin ağır basacağına bağlı olarak değişecek.

Bize aşağı yönlü etki daha ağır basacak gibi görünüyor ama bunun bir garantisi olmadığını tekrar belirtelim.