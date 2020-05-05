Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki hafta yayınladığı verilere göre, imalat sanayi nisan ayında yüzde 61,6’lık kapasite kullanım oranıyla çalıştı. Bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 75 seviyesindeydi.

Buna göre nisan ayında kapasite kullanım oranında yıllık bazda 13,4 puanlık düşüş yaşandı. TCMB’nin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinde bu kadar düşük bir seviye en son 2008-09 resesyonu sırasında görülmüştü.

O resesyonun en derin dönemine denk gelen 2009’un mart ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 60,8’e kadar düşmüştü. Yani imalat sanayiindeki şu andaki durum aşağı yukarı 2008-09 resesyonunun en derin dönemindeki duruma benziyor.

Şu anda ekonominin genelindeki durum ise 2008-09 resesyonu sırasındaki durumdan çok daha kötü olabilir. Çünkü o dönemde dış ticareti sekteye uğratan küresel kriz nedeniyle sanayide işler bozulsa da hizmet sektörlerinde işler herhalde bugünkü kadar kötü değildi.

Çünkü o dönemde hizmet sektörlerindeki arz ve talebi bugünkü ölçüde baskı altına alacak koşullar yoktu. Koronavirüs salgınından korunmak için insanların evlerine kapanması ve bazı işletmelerin de hükümetin emriyle geçici olarak kapatılmış olması, bu dönemde hizmet sektörlerindeki faaliyetleri neredeyse durma noktasına getirdi.

Bu nedenle şu anda hizmet sektörlerinde durum 2008-09 resesyonu sırasındakinden çok daha kötü gibi görünüyor. Bu da şu anda ekonominin genelindeki durumun da 2008-09 resesyonu sırasındaki durumdan çok daha kötü olabileceği anlamına geliyor.