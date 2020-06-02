İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, koronavirüs krizinin etkisiyle nisan ayında çok büyük bir düşüş göstermişti. Mayıs ayında da nisan ayında düştüğü seviyeye yakın çıktı.

DR. ORHAN KARACA

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Nisan ayında yüzde 61,6 olan kapasite kullanım oranı mayıs ayında ise yüzde 62,6 oldu. Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı geçen yılki seviyesinin 13,4 puan altındaydı.

Mayıs ayındaki kapasite kullanım oranı ise geçen yılki seviyesinin 13,7 puan altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’nin ilk çeyrek dönemine ilişkin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini 29 Mayıs’ta yayınlayacaktı.

Koronavirüs salgını yüzünden hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle dergimizi erken basmak ve dağıtmak zorunda kaldığımız için, bu yazıyı yazarken biz bu verileri görmüş değildik.

Ülkemizde mart ayının ortalarında başlayan koronavirüs krizi ilk çeyrek dönemin sadece altıda birlik bölümü üzerinde etkili olduğu için, bu dönemde geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 6’lık büyümeye yakın bir büyüme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz.

Nisan ve mayıs ayı kapasite kullanım oranı verileri, ikinci çeyrekte ise ekonomide derin bir küçülme yaşanmakta olduğuna işaret ediyor.

Koronavirüs salgınının şiddetini biraz kaybetmiş gibi görünmesiyle atılmaya başlayan normalleşme adımları yılın ikinci yarısında ekonomi üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

Fakat ekonominin hemen büyümeye geri dönmesi de pek mümkün görünmüyor. Özellikle hizmet sektörlerine yönelik talebin zayıf kalması ekonomide küçülmenin sürmesine yol açabilir.