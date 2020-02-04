Kapasitede yavaşlama sinyali var
İmalat sanayi 2020’nin ilk ayında yüzde 75,5’lik kapasite kullanım oranıyla çalıştı.
DR. ORHAN KARACA
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Bu oran geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin 1,1 puan üzerinde ama çok da yüksek bir düzeyde değil.
Nitekim 2018 yılının ocak ayında kapasite kullanım oranı bundan 2,7 puan daha yüksek ve yüzde 78,2 seviyesindeydi.
Yani ocak ayındaki kapasite kullanım oranı sanayi üretimi açısından çok da iyi bir duruma işaret etmiyor.
Üstelik ocak ayındaki kapasite kullanım oranı önceki aylara göre bir ivme kaybı da içeriyor.
Ekonominin resesyona girdiği 2018’in sonlarında kapasite kullanım oranı yüzde 76’nın altına düşmüş ve 2019’un başlarında da bu seviyenin altında kalmıştı.
Bahar aylarında ise söz konusu seviyenin üzerine çıkmış ve bu da 2019’un son aylarına doğru “baz etkisi” sayesinde yıllık bazda yükseliş getirmişti.
Fakat ocak ayında kapasite kullanım oranı yeniden yüzde 76’nın altına inmiş durumda.
Eğer önümüzdeki aylarda yeni bir ivmelenme olmazsa, bahar aylarında kapasite kullanım oranı geçen yılki seviyesinin altında kalmaya başlayabilir.
Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüyerek üç çeyrek dönem süren resesyondan çıkmıştı. Bazı makroekonomik göstergeler dördüncü çeyrekte büyümenin hızlandığına işaret ediyor.
Kapasite kullanım oranı verileri de bunu destekliyor. Ancak ocak ayı kapasite kullanım oranı 2020’nin ilk çeyreğinde ekonomik büyümenin yeniden yavaşlamış olabileceğine işaret ediyor.
Eğer şubat ve mart aylarında da kapasite kullanım oranı bu seviyelerde kalırsa, 2020’nin ilk çeyreğinde gerçekten böyle bir durumla karşılaşabiliriz.
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