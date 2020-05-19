Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye nisan ayında 9 milyar dolarlık ihracat ve 13 milyar dolarlık da ithalata yaptı. Böylece 4 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortaya çıktı.

DR. ORHAN KARACA

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Nisan ayında hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı ayına göre büyük düşüş gösterdi. İhracatta yaşanan düşüş yüzde 41,4’ü bulurken, ithalattaki düşüş ise yüzde 28,3 oldu.

Buna karşılık, ihracattaki düşüş ithalattaki düşüşün çok üzerinde olduğu için, dış ticaret açığındaki yükseliş devam etti. Nisan ayındaki dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayındaki düzeyini yüzde 45,1 aştı.

Dış ticaretteki bu büyük düşüş koronavirüs krizinden kaynaklandı.

Koronavirüs krizinin ihraç ürünlerimize olan talebi düşürmesi ve sınır kapılarının kapatılması gibi önlemler ihracatı daha mart ayında olumsuz etkilemeye başlamış ve yüzde 17,8 düşüşe yol açmıştı.

Nisan ayında iyice derinleşen ihracattaki bu düşüş muhtemelen önümüzdeki aylarda da sürecek. Benzer nedenlerle mart ayında yavaşlayan ithalat ise nisan ayında düşüşe geçti. Muhtemelen önümüzdeki aylarda ithalattaki düşüş de devam edecek.

İç talepteki düşüşle zaten küçülmeye başlayan ekonomiyi dış talepteki düşüş biraz daha aşağı çekecek. İhracatın ithalattan fazla düşmesi ise cari işlemler dengesindeki bozulmanın devam edeceği anlamına geliyor. Turizmdeki kayıp da bu yıl cari dengeyi çok zorlayacak.

Cari işlemler dengesindeki yıllık bazdaki fazla mart ayında 6,3 milyar dolardan 1,5 milyar dolara indi. Nisan ayında ise yeniden açığa dönüşmüş olması ihtimali çok yüksek görünüyor.