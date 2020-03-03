Küresel ticaret 2019'u düşüşle kapattı - Ekonomist

Küresel ticaret 2019’u düşüşle kapattı
2019 yılı sadece Türkiye ekonomisinde değil dünya ekonomisinde de kötü geçti. Küresel ticarette uzun bir aradan sonra gerileme görüldü.
DR. ORHAN KARACA
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Hollanda’da kurulu Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun derlediği verilere göre, 2019 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 0,4 gerileme yaşandı. Bu, küresel krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana görülen ilk düşüş oldu.
Küresel krizin yaşandığı 2009 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 12,8 gibi çok derin bir düşüş gerçekleşmişti. 2010 yılında ise “baz etkisi” sayesinde yüzde 13,9’luk büyük bir artış görülmüştü.
Ancak sonrasında küresel ticaret çok yavaş bir artış trendine girmiş, 2008-2009 krizinden önceki tempoya bir türlü geri dönememişti.
Bunun üzerine bir de ABD’nin başını çektiği ticaret savaşları eklenince 2019 yılında yeniden düşüş yaşamaktan kurtulamadı.
Dünya ticaret hacmi 2019’un son üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemindeki seviyesinin altında kaldı. İkinci çeyrekte yüzde 0,4, üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 ve dördüncü çeyrekte yüzde 0,8 düşüş yaşandı.
2020 yılına zaten böyle olumsuz bir ivmeyle girmişken bir de koronavirüs salgınıyla karşılaştı. “Dünyanın fabrikası” olan Çin’de başlayan ve giderek dünyaya yayılan bu salgın muhtemelen 2020’nin ilk çeyreğinde dünya ticaret hacminde daha derin bir düşüş yaşanmasına neden olacak.
Bu durum son dönemde zaten zayıflamış olan Türkiye’nin ihracat performansını daha da aşağıya çekebilir. Bu da dış talebin ekonomik büyümeye katkısının 2020’nin ilk çeyreğinde iyice düşmesine yol açabilir.
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