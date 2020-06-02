Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, nisan ayında ülkemize sadece 24 bin 238 yabancı ziyaretçi geldi. Bu sayı geçen yılın aynı ayında 3 milyon 293 bin 176 kişiydi.

DR. ORHAN KARACA

okaraca@ekonomist.com.tr

Buna göre nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda yüzde 99,3’lük düşüş yaşandı. Yabancı ziyaretçi sayısında böyle bir düşüş daha önce hiç görülmemişti.

Yabancı ziyaretçi sayısında nisan ayında yaşanan bu olağanüstü düşüşün nedeni malum. Koronavi-rüs salgını nedeniyle bütün dünyanın evlerine kapandığı ve sınırların kapatıldığı bir ortamda başka türlü bir gelişme zaten beklenemezdi.

Koronavirüs salgını mart ayı ortalarında ülkemize ulaşmış ve sadece yarısında etkili olduğu bu ayda da yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 67,8’lik düşüşe neden olmuştu.

Muhtemelen mayıs ayında da nisan ayındakine benzer bir tablo ortaya çıkacak. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de karantina önlemlerinin kaldırılmaya başlaması haziran ayında ise tabloyu biraz değiştirebilir.

Ancak haziran ayında da ziyaretçi sayısının geçen yılki düzeyinin çok altında kalacağı kesin. Koronavirüs salgını ilk çeyrek dönemin sadece altıda birlik dönemini etkilediği halde bu dönemde turizm geliri geçen yılki seviyesinin yüzde 11,4 altında kalmıştı.

Koronavirüs salgınının tamamını etkilediği ikinci çeyrek dönemde turizm gelirlerinde çok daha büyük bir düşüş yaşanacağını tahmin etmek zor değil. Yılın kalan dönemi için de pek iyimserlik yok. Dergimizin “haber-söyleşi” sayfalarında bu konuyla ilgili bir haberimizi okuyabilirsiniz.