Turizm gelirinde rekor kırıldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta son çeyrek döneme ilişkin verileri de açıklamasıyla turizmde 2019 yılı bilançosu ortaya çıktı.
DR. ORHAN KARACA
[email protected]
Buna göre 2019’da turizm geliri 34,5 milyar dolar olurken, ziyaretçi sayısı 51,9 milyon kişi ve ziyaretçi başına harcama ise 666 dolar olarak gerçekleşti.
2019’da turizm geliri yüzde 17, ziyaretçi sayısı yüzde 13,7 ve ziyaretçi başına harcama ise yüzde 2,9 artış gösterdi.
2019 yılı turizm geliri bir rekora işaret ediyor. Bundan önceki rekor 34,3 milyar dolar ile 2014’te kırılmıştı.
Bu rekordan sonra gerek dünyada gerekse Türkiye’de tırmanan terör olayları ve başta Suriye olmak üzere komşu ülkelerdeki savaş ortamı nedeniyle 2015’te turizmde gerileme yaşanmıştı.
Suriye’de uçağını düşürdüğümüz Rusya’nın boykotu ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi gibi nedenlerle 2016’da ise turizm adeta çökmüştü.
2017 yılında başlayan toparlanmanın sürmesi sayesinde ise 2019’da kıl payı farkla da olsa beş yıl önceki rekor tazelenebildi.
Ancak son üç yılda yaşanan bu toparlanma Türkiye’nin turizmde biraz daha ucuz bir ülke haline gelmesi pahasına gerçekleşti. 2019 yılında 2014’teki turizm gelirine ulaşıldı ama bu 10,4 milyon daha fazla ziyaretçi ağırlanarak sağlanabildi.
Bu nedenle 2014 yılında 828 dolar olan ziyaretçi başına harcama 2019 yılında 162 dolar daha düşük bir seviyeye indi. Ziyaretçi başına harcamada dört yıl süren düşüşten sonra 2019’da az da olsa yükseliş yaşandı.
Turizmciler bu açıdan 2020’ye daha umutlu girmişti ama Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs salgını biraz endişe yaratmış bulunuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?