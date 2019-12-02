Turizmde ziyaretçi rekoru geldi bile
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, ekim ayında ülkemizi 4,3 milyon yabancı ziyaret etti. Bu sayı geçen yılın aynı ayındaki yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 14,3 aşıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yıl ekim ayında Türkiye’ye 3,8 milyona yakın yabancı ziyaretçi gelmişti. Yabancı ziyaretçi sayısında ilk 10 aydaki artış da ekim ayındakine yakın düzeyde bulunuyor.
Ocak-ekim döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların sayısı 40,7 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık 35,6 milyon kişiydi.
Buna göre bu yılın ilk 10 aylık döneminde yabancı ziyaretçi sayısında yaşanan artış yüzde 14,5 olarak hesaplanıyor.
2016 yılında yaşanan büyük düşüşten sonra son iki yılda yaşanan toparlanma sayesinde turizmde 2019 yılına büyük umutlarla girilmiş ama ilk çeyrekte işler pek de umulduğu gibi gitmemişti.
Ancak ikinci çeyrekte durum düzeldi. Ardından üçüncü çeyrek de iyi geçti. Ekim ayı verileri dördüncü çeyrek dönemin de iyi başladığına işaret ediyor.
Yabancı ziyaretçi sayısı 2014 yılında 36,8 milyon kişiyle rekor kırmış, 2016 yılında ise 25,4 milyona düşerek dibe vurmuştu.
Son iki yıldaki toparlanma sayesinde 2018’de ise 39,5 milyona ulaşarak yeniden rekor kırmıştı.
Son veriler geçen yılki rekorun daha bu yılın ilk 10 ayında kırıldığını gösteriyor.
İlk 10 ayda 40,7 milyonu bulan yabancı ziyaretçi sayısı yıl sonunda 45 milyona yaklaşabilir. Bu da 2014 yılına ait olan 34,3 milyar dolarlık turizm geliri rekorunun da kırılmasına imkan verebilir.
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