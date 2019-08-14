Yurtiçi turizmde gerileme yaşanıyor
Her ne kadar beklendiği ölçüde olmasa da bu yıl turizmde işler iyi gidiyor. Yılın ilk yarısında hem yabancı ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde önemli bir artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak yurtdışı turizmdeki bu hareketliliğe yurtiçi turizm eşlik etmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta yayınladığı verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi turizmde gerileme yaşandı.
Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre seyahate çıkan kişi sayısı yüzde 7,9, seyahat sayısı yüzde 9 ve geceleme sayısı da yüzde 4,6 düşüş gösterdi.
Yalnız yılın ilk çeyreğinde seyahat başına ortalama geceleme sayısı, toplam harcama ve seyahat başına ortalama harcamada artış yaşandığı dikkati çekiyor. Ortalama geceleme sayısındaki yüzde 4,1’lik artış, bu dönemde seyahate çıkanların gittikleri yerlerde biraz daha uzun süre kaldıklarını ifade ediyor.
Seyahat sayısı azalırken toplam harcamada yaşanan yüzde 10,8’lik artış ise daha çok “fiyat etkisi” kaynaklı gibi görünüyor. Enflasyondaki yükseliş nedeniyle, bu dönemde seyahate çıkanlar geçen yıla göre daha fazla harcama yapmak zorunda kaldılar.
Seyahat başına ortalama harcamada yaşanan yüzde 21,9’luk artışın nedenini de bu oluşturuyor. Burada ilk çeyrekte enflasyon yüzde 19,9’u bulduğu için toplam harcamalarda reel olarak yüzde 7,6 düşüş olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Burada bir mesajı da TÜİK’e verelim. Yurtiçi turizme ilişkin veriler çok geriden geliyor. Üçüncü çeyreğin ortasında ilk çeyrek dönemin verilerini analiz etmek çok da anlamlı olmuyor. TÜİK’in bu verilerin yayınını biraz daha öne çekmesinde fayda bulunuyor.
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