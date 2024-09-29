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'200 milyar dolar' kulübünün son üyesi Zuckerberg

Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ndeki son veriler Meta CEO'su Zuckerberg'in kişisel servetini 2024'te tam 73,4 milyar dolar artırarak 201 milyar dolara çıkardığını gösteriyor.

29 Eylül 2024 | 05:57
Son Güncellenme: 29 Eylül 2024 | 06:34
'200 milyar dolar' kulübünün son üyesi Zuckerberg

Bloomberg'in listesine göre Meta CEO'su Zuckerberg şu an itibarıyla dünyanın en zengin 4'üncü kişisi ve 200 milyar dolar baremini aşan 4. kişi oldu. Önünde yer alan 3 isim; Tesla ve X CEO'su Elon Musk (272 milyar dolar), Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (211 milyar dolar) ve lüks marka LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault (207 milyar dolar). 2004 yılında Facebook'u kuran 40 yaşındaki Zuckerberg'in servetinin büyük kısmı Meta Platforms hissesine bağlı . Meta hisseleri 2024'te yaklaşık %64 arttı. Meta, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Threads'in yanı sıra anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı da işletiyor.

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
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Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
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Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
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Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
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