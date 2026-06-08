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O ülkeden dikkat çeken hamle: Altın alımlarını 19 aydır kesintisiz sürdürüyor

Altın fiyatlarında küresel ölçekte baskı sürerken, Çin Merkez Bankası rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Banka, mayıs ayında 320 bin troy ons altın alımı gerçekleştirerek üst üste 19'uncu ayda da rezervlerine altın ekledi.

Ekonomist
Ekonomist
O ülkeden dikkat çeken hamle: Altın alımlarını 19 aydır kesintisiz sürdürüyor

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki baskı devam ederken, Çin Merkez Bankası rezervlerini büyütmeyi sürdürdü. Mayıs ayında 320 bin troy ons altın alımı yapan banka, böylece rezervlerine üst üste 19'uncu ayda da altın ekleyerek dikkat çeken bir seriye ulaştı.

Böylece banka, 2015 yılından bu yana en uzun süreli altın alım serisini devam ettirmiş oldu.

Çin'in altın alımları dikkat çekiyor

Çin'in altın alımları, fiyatların son aylarda geri çekildiği bir döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Ocak ayında rekor seviyeleri gören altın, mayıs ayında üst üste üçüncü kez aylık bazda değer kaybetti.

Çin'in açıkladığı Mayıs 2026 dönemi verilerine göre ülkenin döviz rezervleri, bir önceki aya kıyasla 31,7 milyar dolar artış göstererek mayıs sonunda 3 trilyon 442 milyar dolara yükseldi. Rezervler, nisan ayına göre yüzde 0,93 oranında büyüme kaydetti.

Rezervlerini çeşitlendirme ve geleneksel rezerv araçlarına olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin, rezervlerini çeşitlendirme ve geleneksel rezerv araçlarına olan bağımlılığı azaltma politikası kapsamında altın birikimini artırmaya devam ediyor.

Çin'in altın rezervlerinde yaşanan değişim, piyasalar tarafından yalnızca değerli metaller açısından değil, küresel rezerv yönetiminde izlenecek eğilimlere işaret eden önemli bir gösterge olarak da değerlendiriliyor.

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