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  • Sam Altman, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'luğundan kovuldu: Bu açıklamayı yaptı

Sam Altman, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'luğundan kovuldu: Bu açıklamayı yaptı

OpenAI yönetim kurulu Cuma günü yaptığı açıklamada kurucu ortak Sam Altman'ın CEO'luk görevinden alınacağını ve yerine Baş teknoloji Sorumlusu Mira Murati'nin geçeceğini duyurdu. Microsoft destekli yapay zeka firmasından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu artık Altman'ın OpenAI'yi yönetmeye devam etme yeteneğine güvenmiyor" denildi.

18 Kasım 2023 | 00:50
Son Güncellenme: 18 Kasım 2023 | 01:25
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Sam Altman, ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nin CEO'luğundan kovuldu: Bu açıklamayı yaptı

Şirket, bir inceleme süreci yürüttüğünü, Altman'ın "yönetim kurulu ile iletişiminde tutarlı ve samimi olmadığı;  bu durumun kurulun sorumluluklarını yerine getirme kabiliyetini engellediği sonucuna vardığını" söylüyor. CNBC'nin aktardığı habere göre şirket "Yönetim kurulu artık OpenAI'ye liderlik etmeye devam etme yeteneğine güvenmiyor" dedi. Guardian'a göre Altman'ın şirketinin yönetim kurulundan gizlediği iddia edilen şey net değil.

Açıklamaya göre Mira Murati geçici CEO olacak. Şirket kalıcı bir CEO için de çalışma yürütecek.

OpenAI'nin yönetim kurulunda bilim insanı Ilya Sutskever'in yanı sıra Quora CEO'su Adam D'Angelo, teknoloji girişimcisi Tasha McCauley ve Georgetown Güvenlik ve Gelişen Teknoloji Merkezi'nden Helen Toner gibi bağımsız yöneticiler yer alıyor.

Yönetim kurulu ayrıca OpenAI'nin başkanı olan kurucu ortak Greg Brockman'ın "yönetim kurulu başkanlığından istifa edeceğini ve CEO'ya bağlı olarak şirketteki görevine devam edeceğini" de duyurdu. Sam Altman da OpenAI'nin kurucu ortağı.

Microsoft hisseleri açıklamanın ardından düşüşe geçerek günü %1,7 düşüşle 369,84 dolardan kapattı. Bir Microsoft sözcüsü ise yaptığı açıklamada şirketin "OpenAI ile uzun vadeli bir ortaklığı olduğunu ve Microsoft'un bu yeni yapay zeka çağını müşterilerine sunarken Mira ve ekibine olan bağlılığını sürdürdüğünü" söyledi.

SAM ALTMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Şirketten yapılan sert açıklama sonrası Sam Altman eski adı twitter olan X platformundan daha yumuşak tonda bir açıklama yaptı. OpenAI'de geçirdiği zamanı ve böylesi yetenekli insanlarla çalışmayı sevdiğini belirten Altman "Kişisel olarak benim için ve umarım dünya için biraz dönüştürücü oldu" dedi. Altman, bundan sonra ne olacağı konusunda ise söyleyecek daha çok şeyi olduğunu belirtti.

 

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