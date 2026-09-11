321 bini aşkın firmaya 2,24 milyar lira ceza kesildi

Bakanlık, yılın 8 ayına ilişkin piyasa denetim verilerini açıkladı.

Buna göre, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından denetimler uygulanıyor. Bu kapsamda 2026 yılının 8 ayında yapılan kontroller neticesinde toplam 321 bin 911 firma ve 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlenerek 2,24 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimleri

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin lira idari para cezası kesildi.

Fahiş fiyatlara ilişkin 399 milyon 546 bin lira, otomotiv sektörüne 142 milyon 630 bin lira, emlak sektörüne 39 milyon 28 bin lira, kuyum sektörüne ise 13 milyon 122 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 91 milyon 842 bin lira olarak gerçekleşti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce 85 milyon tüketicinin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde 2026 yılının 8 ayında 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylemlerde bulunan 1342 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 771 milyon 93 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 540 milyon 144 bin lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiiller için ise 12 milyon 471 bin lira idari para cezası kesildi.

Ankara'da 14,5 milyon ürün denetlendi

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapılan kontrollerde de 229 bin 643 firma denetlendi, 47 bin 474 firmaya 777 milyon 631 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 123 bin 759 ürünle ilgili 578 milyon 534 bin lira ceza kesildi. Ankara'da 14 milyon 514 bin 943, İstanbul'da 5 milyon 151 bin 297 ve Antalya'da 4 milyon 425 bin 23 ürün denetlendi.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilen iç ticarete ilişkin denetim faaliyetleri kapsamında toplam 39 bin 758 firma ile 4 milyon 964 bin 776 ürün incelendi, iş ve işlemlerinde mevzuata aykırılık tespit edilen 8 bin 951 işletmeye toplam 366 milyon 584 bin lira idari para cezası kesildi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplam 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin lira idari para cezası uygulandı, 2026 yılının 8 ayında başta iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 248 firmaya 19 milyar 700 milyon lira idari para cezası kesildi.