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Veriler belli oldu: Ticaret satışları düştü, perakende satışlar yükseldi

TÜİK'in temmuz ayı verilerine göre, ticaret satış hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, perakende satış hacminde yüzde 10,4'lük artış kaydedildi.

Ekonomist
Ekonomist
Veriler belli oldu: Ticaret satışları düştü, perakende satışlar yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin  Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. 

Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,8, toptan ticaret satış hacmi de yüzde 4,2 oranında azalış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,4 arttı.

Veriler belli oldu: Ticaret satışları düştü, perakende satışlar yükseldi-1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,5 azalırken, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 oranında azalış gösterdi.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

Veriler belli oldu: Ticaret satışları düştü, perakende satışlar yükseldi-2
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