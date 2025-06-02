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Yeni bir Pearl Harbour mı? Ukrayna ne diyor, Rusya ne diyor?

Bugün dünyanın gündeminde Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerinde, Rus hedeflere yönelik düzenlediği drone saldırısı var. Peki, iki taraf neler söylüyor? Dünya medyasında hangi haberler var? Birlikte bakalım...

02 Haziran 2025 | 00:09
Son Güncellenme: 02 Haziran 2025 | 00:12
Yeni bir Pearl Harbour mı? Ukrayna ne diyor, Rusya ne diyor?

Ukrayna, bugün Rusya ile süren savaşta şimdiye kadarki en büyük uzun menzilli saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne (SBU) göre Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki birçok hava üssüne yönelik büyük çaplı insansız hava aracı saldırıları düzenledi ve çok sayıda savaş uçağını etkisiz hale getirdi.

İddialara göre gizli bir şekilde Kaçak Rusya'ya sokulan insansız hava araçları (İHA) ile dört askeri üste bulunan 40 Rus savaş uçağına saldırılar düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, SBU güvenlik servisi tarafından yürütülen ve “Örümcek Ağı” adı verilen operasyonda 117 İHA kullanıldığını ve bu saldırıların “Rusya’nın stratejik seyir füzesi taşıyıcılarının %34’ünü” vurduğunu idda ediyor.

1.5 YIL SÜRDÜ, KAMYONLARLA TAŞINDI

SBU kaynakları BBC News’e yaptıkları açıklamada, bu saldırıların hazırlanmasının bir buçuk yıl sürdüğünü, İHA’ların kamyonlara monte edilmiş uzaktan kumandalı, çatılı ahşap mobil kabinlere gizlendiğini, hava üslerine yaklaştırıldığını ve "doğru zamanda" ateşlendiğini söylüyor.

BARIŞ GÖRÜŞMESİ TURU ÖNCESİ YAŞANDI

Tüm bu gelişmeler, Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak ikinci barış görüşmesi turuna gitmeye hazırlanması sırasında meydana geldi.

ZELENSKİ TEBRİK ETTİ

Ukrayna lideri Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, operasyonun “tam anlamıyla parlak” bir sonuçla tamamlandığı için SBU Başkanı Vasyl Maliuk’u tebrik ettiğini söyledi. Fırlatılan 117 İHA’nın her birinin kendi pilotu olduğunu belirtti. Zelenski şöyle dedi: "En ilginç olan operasyonumuzun Rusya topraklarındaki ‘ofisi’, Rusya’nın bir bölgesinde, doğrudan Rusya’nın güvenlik teşkilatı FSB'nin hemen yanındaydı." Zelenski, operasyonda görev alan tüm kişilerin saldırılardan önce güvenli şekilde Rusya'dan çıkarıldığını ifade etti.

7 MİLYAR DOLARLIK ZARAR İDDİASI

BBC'nin haberine göre SBU, Rusya’nın stratejik havacılığına verilen zararın yaklaşık 7 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor ve yakın zamanda daha fazla detay paylaşılacağını açıkladı. Bu Ukrayna iddiaları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

BBC’nin haberine göre Ukrayna'nın vurduğunu iddia ettiği üsler şöyle:

Belaya – Irkutsk bölgesi, Sibirya
Olenya – Murmansk bölgesi, Rusya’nın kuzeybatı ucu
Dyagilevo – Ryazan bölgesi, merkez Rusya
Ivanovo – Ivanovo bölgesi, merkez Rusya

CNN'nin haberine göre hedef alınan hava üsleri arasında, Ukrayna sınırına yaklaşık 4.500 kilometre uzaklıktaki İrkutsk’taki Belaya üssü ve Ukrayna’ya yaklaşık 520 kilometre (320 mil) uzaklıktaki Batı Rusya’daki Ryazan bölgesindeki Dyagilevo üssü yer alıyor. Dyagilevo, Rusya'nın stratejik bombardıman gücünün eğitim merkezi olarak biliniyor.

CNN'e konuşan bir kaynağa göre Arktik Dairesi’nde, Ukrayna’ya 2.000 kilometreden fazla uzaklıktaki Murmansk yakınlarındaki Olenya üssü ile Ukrayna’ya 800 kilometreden fazla uzaklıktaki Ivanovo hava üssü de vuruldu. Ivanovo, Rus askeri nakliye uçaklarının konuşlandığı bir üs.

VURULAN UÇAKLARLA İLGİLİ İDDİALAR

Kaynaklara göre vurulan uçaklar arasında Tu-95 ve Tu-22M3 stratejik nükleer bombardıman uçakları ile A-50 erken uyarı uçakları da vardı.SBU yetkilileri operasyonu “lojistik olarak son derece karmaşık” şeklinde tanımladı.

SALDIRI NASIL DÜZENLENDİ?

SBU, BBC'ye şu açıklamaya yapmış: "SBU önce Rusya’ya FPV tipi (İHA’ları soktu, ardından da mobil ahşap kabinleri gönderdi. Bu kabinler Rusya’ya girdikten sonra kargo araçlarının üzerine yerleştirildi ve çatılarının altına İHA’lar gizlendi.Doğru zamanda çatılar uzaktan açıldı ve İHA’lar Rus bombardıman uçaklarına saldırmak üzere havalandı"

KAMYONDAN FIRLATILDI

Irkutsk Valisi İgor Kobzev, Sibirya’nın Sredniy kasabasındaki Belaya askeri üssüne düzenlenen saldırıda İHA’ların bir kamyondan fırlatıldığını doğruladı.

RUSYA NE DİYOR?

Rus haber ajansı Sputnit'te ise bu konuyla ilgili haberde şöyle denildi: Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kiev rejiminin Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki askeri havaalanlarında tüm terör saldırılarının püskürtüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı. Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi".

 

 

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