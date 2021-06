Çin’de Broad Group isimli bir inşaat şirketi, 28 saat 45 dakika içinde 10 katlı bir bina inşa etti.

Broad Group, prefabrike yapı sistemleri teknolojisini kullanarak sadece 28 saat 45 dakika içinde Çin’in Çangşa şehrinde 10 katlı bir bina inşa etti.

Söz konusu teknoloji ile bina, önceden bir fabrikada üretilmiş prefabrik birimlerin birleştirilmesi ile yapılıyor. Her bir modül katlanıp kargo konteyneri boyutuna getirilerek inşaat bölgesine taşınıyor ve daha sonra bu modüler birimler birbirlerine bağlanıyor. Bina tamamlandığında ise su ve elektrik sistemleri kuruluyor.

Şirket, 13 Haziran’da inşaatın yapımını gösteren hızlandırılmış bir videoyu yayımladı.

BUILDING TEN STOREYS IN ONE DAY, BROAD Living Building https://t.co/LqiUyInMLE via @YouTube

— BROAD Group (@BROAD_ltd) June 13, 2021