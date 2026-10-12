2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" alanındaki çalışmaları nedeniyle ABD'li Hall ve Woodford bu ödüle layık görüldü.

Hall ve Woodford, çalışmalarıyla istikrar politikalarını yeniden canlandırmak amacıyla ekonomik modellerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini ortaya koydu.

Enflasyon, üretim ve tüketim gibi makroekonomik değişkenler arasındaki istatistiksel bağlantıları temel almak yerine modellerini mikroekonomik temeller üzerine kurmayı tercih eden Hall ve Woodford'un bu yaklaşımı, bireysel hanehalkları ile işletmelerin toplamının, eylemleri aracılığıyla ekonomiyi nasıl etkilediğinin anlaşılmasını kapsıyor.

2025 Nobel Ekonomi Ödülü, "teknolojik gelişmeler yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması nedeniyle" Joel Mokyr'in yanı sıra "yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisine" ilişkin çalışmaları dolayısıyla Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verilmişti.

Hall ve Woodford kimdir?

1943'te ABD'nin California eyaletinde doğan Robert E. Hall, Stanford Üniversitesinde ekonomi profesörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1955'te doğan Michael Woodford da Columbia Üniversitesinde ekonomi profesörü ünvanıyla görev yapıyor.