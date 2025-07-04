3 haftadır mahsur kalan F35'in ilginç hikayesi

Kötü hava koşulları nedeniyle 14 Haziran günü yönünü değiştiren ve Kraliyet Donanması’nın amiral gemisi HMS Prince of Wales'e dönemeyen uçak, teknik bir arıza nedeniyle hala kalkış yapamıyor.

BBC'nin haberine göre, inişin ardından Kraliyet Donanması’ndan mühendisler uçağı inceledi ancak arızayı gideremedi.

İngiltere Yüksek Komisyonu, uçağın havaalanındaki bakım-onarım tesisine taşınacağını ve İngiliz teknik ekiplerinin özel ekipmanla birlikte bölgeye ulaşmasının ardından onarımın devam edeceğini açıkladı. Onarım ve güvenlik kontrolleri tamamlandıktan sonra uçak tekrar göreve dönecek.

24 saat boyunca korunuyor

110 milyon dolar değerindeki savaş uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri personeli tarafından 24 saat boyunca korunuyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, uçağın güvenliğinin sıkı şekilde sağlandığını ve Hintli yetkililerle iş birliğinin sürdüğünü vurguladı. Sosyal medyada geniş yer bulan olay, mizahi paylaşımlara da konu oldu.

Jet için sahte satış ilanları hazırlanırken, bazı kullanıcılar uçağın Hindistan vatandaşlığı alması gerektiğini yazdı.

Uzmanlara göre, bu tür bir arızanın yabancı topraklarda yaşanması nadir olsa da askeri yetkililerin bu gibi durumlar için hazır planlara sahip olması bekleniyor.