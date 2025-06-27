Ülke nüfusunun neredeyse yarısı gitmek için başvurdu

Hawaii ile Avustralya arasında yer alan küçük ada ülkesi Tuvalu, yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusa sahip. Ada ülkesi iklim değişikliğinin neden olduğ deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle oldukça korumasız. CNN'nin haberine göre ülkenin hiçbir noktası deniz seviyesinden altı metreden daha yüksek değil.

Tuvalu Funafuti'deki lagün /Getty Images

Habere göre Avustralya, 16 Haziran’da iklim değişikliği nedeniyle gerekli görülen bir vize programı için yaklaşık bir aylık başvuru süreci başlattı. Karara göre Avustralya kura ile 280 Tuvalulu başvuru sahibine vize verecek. Avustralya’ya varan Tuvalulular, çalışma hakkı ve kamu sağlık hizmetlerine ve eğitime erişim ile birlikte daimi oturum hakkı elde edecek. Şu ana kadar 4 binden fazla kişi başvurdu.

KÖTÜ SENARYO

Başbakan Feleti Teo’ya göre, 2050 yılına kadar Tuvalu’nun yarısından fazlası düzenli olarak gelgit taşkınları yaşayacak. 2100 yılına gelindiğinde ise ülkenin %90’ı sürekli olarak sular altında kalacak.

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