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3 ülke 6. nesil savaş uçağı için anlaştı: SİHA detayı...

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre İngiltere, İtalya ve Japonya arasında yapılan anlaşmayla altıncı nesil savaş uçağı sistemi geliştirme projesinin detayları ortaya çıkıyor. Peki, nasıl bir uçak hedefleniyor.

16 Aralık 2024 | 00:45
3 ülke 6. nesil savaş uçağı için anlaştı: SİHA detayı...

Habere göre İtalya'dan Leonardo, İngiltere'den BAE Systems ve Japonya'dan JAIEC savunma şirketleri, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) girişimi kapsamında yeni bir ortak girişimi kurmak üzere anlaşmaya vardı. Yeni ortak girişimin 2025 ortalarında kurulması bekleniyor. Leonardo, BAE Systems ve JAIEC şirketlerinin her biri girişimin üçte birine sahip olacak.

'SİHA FİLOSUNU KONTROL EDEBİLEN BİR UÇAK'

-Yeni nesil uçağın 2035 yılında hizmete girmesi, ve en az 2070 yılına kadar kullanımda kalması planlanıyor.
-Leonardo CEO'su Roberto Cingolani projeyle ilgili şu bilgileri vermiş: Bu, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan bir filoyu kontrol edebilen, radara görünmeyen bir savaş uçağının geliştirilmesi projesi. Pratikte, bir tür uçan süper bilgisayar olacak: Onu gökyüzündeki bir uçak gemisine benzetmeyi seviyorum.

ÖNCE SAVAŞ UÇAĞI, SONRA SİHA

Cingolani, projenin ilk aşamasının 3 imzacı ülke tarafından 45 milyar euro yatırımla finanse edilen ana uçağın geliştirilmesi olduğunu söyledi. Habere göre ikinci aşamada ise diğer iki temel unsur olan, keşif, saldırı ve önleme amaçlı SİHA, ardından da SİHA sürülerini kontrol edecek yapay zeka yazılımının hazırlanması var.

'SİHA GEMİSİNİ KAÇIRDIK'

Cingolani, Leonardo'nun gelecek planlarından söz ederken, Ukrayna'daki savaşla birlikte değişen dengelerin etkisine de vurgu yapmış ve şunları söylemiş: "Ukrayna'daki savaşla ilgili şaşırtıcı bir analizden yola çıktık: Dijital saldırı ve savunma, geleneksel olanlar kadar, hatta belki de onlardan daha etkili hale geldi. Uydu iletişimiyle yönlendirilen ve birkaç bin euro'ya mal olan insansız hava araçları, birkaç milyona mal olan tankları yok etti." Drone alanında "Gemiyi kaçırdık" diyen Cingolani, "Bu açığı kapatmanın tek yolu dijital kapasitemize odaklanan uluslararası anlaşmalar yapmak. Bunun üzerinde çok çalışıyoruz" diye ekledi.

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