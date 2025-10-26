340 yıllıktı: Lüksün kuşattığı ünlü adanın en eski dükkanı kapanıyor

Mallorca’nın en eski dükkanı olan ve 11. kuşak tarafından işletilen Palma’daki Ca Donya Àngela tuhafiye dükkânı, 340 yılın ardından kapılarını kapattı. (Fotoğraf)

Palma kent merkezind yer alan Ca Donya Àngela, adanın hâlâ faaliyette olan en eski işletmesiydi. 1671 yılında kurulan ve 1685’ten bu yana aynı aile tarafından işletilen dükkânın kapanışını, bugünkü sahipleri Miquel Aguiló ve Ester Gordiola duyurdu.

“Dükkânımız artık bir müzeye dönüştü” diyen Aguiló, sokağın tamamen değiştiğini ve artık kendilerini oraya ait hissetmediklerini söyledi: “Büyükanneler torunlarına dükkânı gösterip, ‘Bakın, bu bir tuhafiye dükkânı’ diyorlar"

Tarihi 14. Yüzyıla Uzanan Bir Mekân

Mallorca Zeitung'un haberine göre dükkânın bulunduğu bina, 17. yüzyıldan önce mali damga dairesi olarak kullanılıyordu. Bu ofis, Aragon Kralı IV. Peter’ın 1376 yılında kumaşlardan vergi almak amacıyla kurduğu kuruma bağlıydı. 1671’de Baltasar Contestí’nin Rafel Martí’ye sattığı mekâna 1679’da Engizisyon tarafından el konuldu.

Altı yıl sonra 1685’te, Pere Fortessa “Botiguer”, yani “dükkâncı” lakabıyla tanınan ailenin ilk üyesi, burayı 1.160 Mallorca lirası karşılığında satın aldı.

Àngela Bonnín 1931'de dükkânın yönetimini kayınpederinin ölümünden sonra devraldı. İşletme, onun anısına bugünkü adını aldı.

Habere göre ahşap ve camdan oluşan tezgâhı, düğme ve iğnelerle dolu çekmeceli raflarıyla Ca Donya Àngela, 60’lar ve 70’lerin ruhunu taşıyan bir zaman kapsülü gibiydi.

Mağazanın bulunduğu sokağın ve çevrenin dönüşümü, turizm ve lükse yönelik değişim işletmeyi zora soktu. Artan maliyetler ve değişen şehir dokusu karşısında Mallorca’nın en eski dükkânı tarihe karıştı.

Dış basına göre sadece köklü işletmeler değil, yerel halk ve turistler de Mallorca'daki değişimden şikayetçi. Gittikçe daha fazla geleneksel işletme yerini lüks konseptlere bırakmak zorunda kalıyor.