Ev kiralayacak öğrenciler dikkat: Depozitoda bu detayı atlamayın

Üniversitelerde kayıt sürecinin başlaması, öğrencilerin barınma arayışını da hızlandırdı. Kiralık konutlara yönelik talebin arttığı bu dönemde uzmanlar, ev tutmaya hazırlanan öğrencilerin depozito ödemelerinde dikkat etmesi gereken noktalara işaret ediyor.

Kiralık konutlara talep arttı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, üniversite kayıtları ve tayin dönemi nedeniyle konut piyasasında hareketlilik yaşandığını ve ekim ayına kadar bu hareketliliğin devam edeceğini kaydetti.

Akçam, bu dönemde kiralık konutlara talebin arttığını dile getirerek, "Özellikle son 10-15 gündür kira ücretlerinde yüzde 5-10 artış söz konusu." dedi.

Konut kiralayacak öğrencilere uyarılarda bulundu

Konut kiralayacak öğrencilere yönelik uyarıda bulunan Akçam, şu ifadeleri kullandı:

"Kira kontratı tesis ederken kesinlikle ev sahibiyle yüz yüze görüşülmelidir. Eğer ev sahibi şehir dışında veya yurt dışındaysa mutlaka vekaletname istenmelidir. Kira kontratına artış oranı açıkça yazılmalıdır. Kira artışı, devletin her ay açıkladığı oranlar üzerinden yapmalılar. Sözleşmeyi ya bir hukukçudan ya da bir emlak danışmanından görüş alarak imzalasınlar."

Akçam, kiralamalarda en çok gündeme gelen konuların başında da depozitonun yer aldığına işaret ederek, "Kira sözleşmesinin depozito kısmına 'kira bedeli' ifadesi yazılmalıdır.

Depozito Türk lirası cinsinden ödendiyse evi boşaltırken kiranın güncel değerinden iade alınabilir. En çok problem yaşanan noktalardan bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu noktada çok dikkat edilmeli."

"e-Kontrat sistemi zorunlu hale gelirse..."

Kira ödemelerinin kesinlikle banka kanalıyla ve gerçek değerinden yapılması gerektiğini belirten Akçam, bu noktada "e-kontrat" sisteminin önem taşıdığını söyledi.

Akçam, şu anda bu sistemin tercihen kullanıldığını ve yakın zamanda zorunluluk getirilmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"e-Kontrat sistemi zorunlu hale gelirse devletin denetimi olacak, vergi kayıp-kaçağı, kiracının ve ev sahibinin tüm hareketleri tek noktadan tespit edilecek. Bir taraftan kiracıları korurken mülk sahiplerini de korumak gerekiyor. Çünkü art niyetli kiracılar da var."