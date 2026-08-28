ARA
DOLAR
48,22
0,18%
DOLAR
EURO
55,88
-0,49%
EURO
ALTIN
6787,93
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deprem sonrası köyüne döndü, üretime başladı: Günlük 600 kiloya kadar çıkarıyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrikanın yıkılmasının ardından köyüne yerleşen bir depremzede, geçimini tarımla sağlamaya başladı. Kabak üretimine yönelen üretici, hasat ettiği ürünleri çevre illere göndererek satıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deprem sonrası köyüne döndü, üretime başladı: Günlük 600 kiloya kadar çıkarıyor

Kahramanmaraş’ta yaşayan bir depremzede, 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrikanın yıkılmasının ardından köyüne dönerek tarımsal üretime yöneldi. 

Tarlasında kabak yetiştirmeye başlayan üretici, elde ettiği ürünleri çevre illere ulaştırıyor. Kabakların satış fiyatı ise 15 ila 20 TL arasında değişiyor.

1 Depremde çalıştığı fabrika yıkıldı, köyüne döndü

Depremde çalıştığı fabrika yıkıldı, köyüne döndü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz Başdervişli Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrikanın yıkılmasıyla köyüne dönen fabrika işçisi Ali Şarlak, tarıma yönelerek kabak üretmeye başladı

2 3-4 yıldır kabak yetiştiriyor

3-4 yıldır kabak yetiştiriyor

Yaklaşık 3-4 yıldır kabak yetiştiren depremzede, ürettiği kabakları çevre illere gönderirken, kabağı tarlada 15-20 liradan satıyor.

3 "Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı"

"Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı"

Deprem sonrası yaşanan süreci anlatan Ali Şarlak, "Yaklaşık 3-4 yıldır biz kabak işiyle uğraşıyoruz. Bu da bunun sebebi de 6 Şubat depremi oldu. Deprem olunca Kahramanmaraş'taki iş imkanları kısıtlandı. Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımız da kırsal kesimleri, köyleri talep edince bu meyvecilik, sebzecilik bize vesile oldu. Çok şükür şu anda Bertiz bölgesinde yaklaşık 150 arkadaşımız bu işlerle uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

4 Halde satışı 15-20 lira

Halde satışı 15-20 lira

Şarlak ayrıca, "Satışlar da normal, erken kalkıyoruz. Saat 6-7 gibi başlarız. Saat 9-10 gibi bitiririz. Geri tekrar bir 2-3 saat öğlen sıcağında mola verir, tekrar ikindinin serinliğinde saat 4-5 gibi geri tekrar başlarız. Buradan 15-20 liraya kabak götürüyoruz Gaziantep'e, masraflar, nakliye derken halde satışımız bu fiyat" dedi.

5 "Günlük 500-600 kilo kabak çıkar"

"Günlük 500-600 kilo kabak çıkar"

Kabak yetiştirdiği tarlanın yaklaşık 3,5 dönüm olduğunu belirten Şarlak, "Buradan günlük 500-600 kilo kabak çıkar. Buradan da bu şekilde Gaziantep'e götürüyoruz. Diğer komşulardakilerle beraber birleştiriyoruz. Bir-iki ton edip atıp gidiyoruz" diye belirtti.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL