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Togg kullanıcılarına yüzde 20'lik indirim: 30 günlük süre başlıyor

Türkiye’nin yerli otomobili Togg için şarj ücretlerinde indirim uygulanacağı duyuruldu. Togg kullanıcıları, belirlenen koşullar kapsamında şarj işlemlerinde indirimden yararlanabilecek.

Ekonomist
Ekonomist
Togg kullanıcılarına yüzde 20'lik indirim: 30 günlük süre başlıyor

Togg kullanıcılarının araç şarj işlemlerine yönelik yeni bir indirim uygulaması başlıyor.

1 Togg kullanıcılarına yüzde 20 indirim

Togg kullanıcılarına yüzde 20 indirim

Eylül ayında Togg kullanıcılarını kapsayan yüzde 20’lik indirim uygulanacak. İndirimden, DC şarj cihazlarında Trugo Autocharge özelliğinin aktif olduğu noktalarda yararlanılabilecek.

2 İndirim diğer kampanyalarla birleştirilemeyecek

İndirim diğer kampanyalarla birleştirilemeyecek

Yüzde 20’lik indirim, kupon kodu kullanılan kampanyalar veya farklı indirimlerle aynı anda uygulanamayacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen kullanıcıların ayrıca akıllı cihazlarında en güncel yazılım sürümünü kullanması gerekecek.

3 Hangi işlemlerde geçerli olacak?

Hangi işlemlerde geçerli olacak?

Trugo istasyonlarında yüzde 20’lik indirim Autocharge kullanımında, mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, kartla ve filo kapsamında yapılan ödemelerde geçerli olacak.

4 İndirim tutarı nasıl hesaplanacak?

İndirim tutarı nasıl hesaplanacak?

Yüzde 20'lik indirim tutarı, şarj işleminin sona ermesinin ardından hesaplanarak toplam ücrete uygulanacak.

İndirim kapsamındaki DC şarj cihazlarını bulmak için ise Trugo uygulamasında Autocharge filtresi kullanılabilecek. Bu filtre seçildiğinde uygun cihazlar listelenebilecek.

5 Kampanya şartları için değişiklik hakkı saklı

Kampanya şartları için değişiklik hakkı saklı

Togg ve Trugo, kampanya koşullarını değiştirme hakkının saklı olduğunu da bildirdi.
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