Nüfusunun 1800 katı ziyaretçi: 55 kişilik köyün büyük turizm başarısı

Sarıhacılar Köyü Platformu üyelerinden Fatma Genç ise köyün turizme kazandırılması için 1999 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Babasının Sarıhacılarlı olduğunu ifade eden Genç, "Köyümüzdeki çalışmalarımıza 1999 yılından itibaren devam ediyoruz. Turizm köyü olması yolunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Akseki Kaymakamlığı, tüm kurumlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle köyümüzü bu noktaya getirdik" diye konuştu.

"Geçen yıl 200 bin ziyaretçi ağırladı"



Sarıhacılar'ın son yıllarda önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirten Genç, "Geçen yıl köyümüzde yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu. Bu sene de sayımız 100 bine yaklaşmış durumda. Köyümüzde çok ciddi çalışmalar yapıldı" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin destekleriyle tarihi yapıların restorasyonlarının gerçekleştirildiğini anlatan Genç, "Tarihi eser tescilli evlerimiz onarıldı, restorasyonları yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından koruma amaçlı imar planımız yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Restorasyonla ayağa kaldırılan düğmeli evler butik otele dönüştü"



Tarihi evlerin korunması için verilen desteklerin büyük önem taşıdığını belirten Genç, restorasyon kredileri ve hibe destekleri sayesinde yıkılmak üzere olan bazı düğmeli evlerin yeniden hayata kazandırıldığını söyledi. Genç, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle düğmeli evlerimize restorasyon kredileri ve hibe destekleri aldık. Yok olmaya yüz tutmuş, yıkılmak üzere olan düğmeli evlerimizi tekrar inşa ettik. Restorasyon sonrasında da şu anda bazı evlerimiz butik otel olarak konaklama hizmeti veriyor" dedi.

"Köy için yeni yatırımlar bekleniyor"



Sarıhacılar'ın turizm potansiyelinin daha da artırılması için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirten Genç, koruma amaçlı imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının hayata geçirilmesi için destek beklediklerini söyledi. Genç, "Belediye hizmet alanı, otoparklarımız ve turizmle ilgili her türlü hizmeti verebilecek alanlar planda belli. Sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi gibi çalışmaların başlatılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.

"Beton yapılaşmanın olmadığı köy olarak tanındı"



Sarıhacılar'ın özgün mimari dokusunun korunmasının önemine dikkat çeken Genç, "Sarıhacılar Köyümüz dünyada eşi benzeri olmayan, beton girmeyen tek köydür. Bu şekilde zaten tanındı ve ünlü oldu. Köyün içinden geçen Antalya'dan Konya'ya giden tarihi İpek Yolu da köyümüzün önemini artırıyor" dedi. Tarihi İpek Yolu, düğmeli evleri, geleneksel mimarisi, tarihi camisi ve Toroslar'ın doğal güzellikleriyle Sarıhacılar, Antalya'nın kültür turizmi rotalarının önemli duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

"Düğmeli evleriyle zamana meydan okuyan Sarıhacılar'da beton yapıya izin yok"



Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan ve yaklaşık 300-350 yıllık düğmeli evleriyle dikkat çeken tarihi Sarıhacılar Mahallesi, geleneksel mimarisini korumaya devam ediyor. Beton yapılaşmanın bulunmadığı mahallede, yeni imar planıyla yapılacak yeni yapıların da bölgenin özgün mimarisine uygun şekilde, düğmeli ev tekniğiyle inşa edilmesine izin veriliyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Sarıhacılar, yığma taş ve yörede yetişen sedir ağacının yöresel adıyla "katran ağacı" kullanılarak oluşturulan düğmeli evleriyle Antalya'nın önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Asırlardır ayakta kalan evler, bölgenin geleneksel yapı tekniğinin günümüzde de yaşatılmasını sağlıyor.

"Beton yerine taş ve ahşap kullanılıyor"



Sarıhacılar'daki geleneksel yapılarda betonarme sistem yerine taş ve ahşap kullanılıyor. Düğmeli evlerin yapımında, taş duvarların arasına yerleştirilen ahşap hatıllar yapıya dayanıklılık kazandırırken, kullanılan sedir ağacı da bölgenin mimari karakterini ortaya koyuyor. Yaklaşık 300-350 yıllık olduğu belirtilen düğmeli evler, aradan geçen yüzyıllara rağmen özgün mimarileriyle ayakta duruyor. Evlerin taşıyıcı sisteminde kullanılan ahşap ve taş, bölgenin iklim şartlarına uygun doğal yapı malzemeleri olarak dikkat çekiyor.

"Yeni yapılar da geleneksel mimariye uygun olacak"



Sarıhacılar'ın tarihi dokusunun korunması amacıyla hazırlanan yeni imar planında da geleneksel mimarinin devam ettirilmesi hedefleniyor. Plan kapsamında yeni yapılaşmanın bölgenin tarihi dokusunu bozmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve düğmeli ev mimarisinin yaşatılması öngörülüyor.

Böylece mahallede yalnızca mevcut tarihi yapıların korunması değil, gelecekte yapılacak yapıların da Sarıhacılar'ın geleneksel mimari kimliğine uygun olması amaçlanıyor.

"Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde"



Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Sarıhacılar, geçmişte önemli bir ticaret ve geçiş noktası olarak kullanılırken günümüzde kültür turizminin önemli duraklarından biri haline geldi. Mahallenin içerisinden geçen tarihi kervan yolu, düğmeli evler ve geleneksel mimari, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan bir yaşam kültürünü yakından görme imkanı sunuyor.

"Turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor"



Sarıhacılar, düğmeli evlerinin yanı sıra tarihi camisi ve doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan bölge, 2026 yılının ilk 8 ayında ise 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Kültür turizmi açısından giderek daha fazla tanınan Sarıhacılar'da, tarihi yapıların korunması ve geleneksel mimarinin yeni yapılarda da sürdürülmesiyle mahallenin özgün kimliğinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Düğmeli evleriyle adeta açık hava müzesini andıran Sarıhacılar, betonlaşmadan korunan tarihi dokusu ve yeni yapılarda da yaşatılacak geleneksel mimarisiyle Antalya'nın kültür turizmindeki farklı yüzünü ortaya koyuyor.