İngiltere ve İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Alexion’u 39 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurdu. AstraZeneca’nın hisseleri, şirketin tarihindeki en yüksek tutarlı satın alma anlaşmasının duyurulmasının ardından bugün sert düştü.

Koronavirüsü salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile kamuoyunun gündemine oturan AstraZeneca, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Alexion’u 39 milyar dolara satın aldığını açıkladı.

Bir farmakoloji şirketi tarafından Covid-19 salgını sürecinde yapılan en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçen anlaşma ile AstraZeneca, nadir görülen hastalıklara karşı deneysel ilaçlar geliştirmeye odaklanacak ve koronavirüsü aşısı yarışında da güç kazanacak.

Koronavirüsü aşısı geliştirdikleri için son dönemde hisseleri büyük bir artış yaşayan AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot bu avantajı kullanarak büyük bir satın alım gerçekleştirme amacında olduklarını geçen süreçte açıklamıştı.

Hisseleri sert düştü *

Bloomberg HT’de yer alan habere göre şirketin hisseleri satın alma açıklamasının ardından yüzde 9.2 düşerek Nisan ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. AstraZeneca hisselerinde kayıplar Londra saatiyle 08.10’da yüzde 5.7’ye kadar geriledi. İlaç şirketinin hisseleri, Kovid-19 aşısının etkinliği ve son aşama deneylerine ilişkin soru işaretlerinden dolayı son dönemde halihazırda baskı altındaydı.