4.56 milyon dolarlık Squid Game yarışmasının kazananı parayla ne yapacak?

Netflix'in çok izlenen dizisi Squid Game, bu sezon yarışma formatı Squid Game: The Challenge ile ekranlara geldi.Yarışmanın büyük ödülü 4.56 milyon dolardı. Diziden uyarlanan yarışmada 456 oyuncu büyük ödül için yarıştı. Yarışmanın şampiyonu, Netflix Tudum'a bundan sonraki planlarını anlattı... (Henüz izlemeyenler için spoiler içerir)

1 YARIŞMAYI KAZANAN İSİM Yarışmanın kazananı 55 yaşındaki Vietnam kökenli Amerikalı Mai (Oyuncu 287) oldu. 8 yaşındayken ABD'ye mülteci olarak giden göçmenlik hakemi Mai, finalde taş, kağıt, makas oyununda 27 yaşındaki dalış eğitmeni Phill Cain'e karşı zafer kazandı.

2 YAŞADIKLARINI ANLATTI Netflix Tudum'a verdiği röportajda Sam (Oyuncu 016) ve Phill'i (Oyuncu 451) yendikten ve sezon finalinde 4,56 milyon dolar kazandıktan sonra hayatının nasıl olduğunu anlattı. Mai, milyoner olduktan sonra yaptığı tek harcamayı da açıkladı...

3 FİNALDEN SONRA PARA TALEPLERİ Mai'ye kazandığı öğrenilince çok sayıda kişiden para talepleri gelmeye başlamış."Birçok insan birdenbire benden para talep etmeye başladı. Buna hayret ediyorum. Adımı ve soyadımı biliyorlar. Kiramı öder misin gibi talepler de aldım" diyor.

4 PARAYI HENÜZ ALMADI Mai, bir röportajda 4,56 milyon dolarlık ödülü henüz almadığını açıkladı ve bunun talepler konusunda kendisini biraz rahatlattığını söylüyor. Mai, gerçekten de zaferinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen henüz parasını almadı. TMZ'nin haberine göre Mai, diğer tüm yarışmacılarla birlikte büyük ikramiyenin finalin yayınlanmasından 30 gün sonra dağıtılacağını belirten bir sözleşme imzalamıştı. Netflix bu zaman çizelgesine uyarsa, Mai'nin 5 Ocak 2024'te milyoner olması bekleniyor.

5 YAPTIĞI TEK LÜKS HARCAMA Mai, Netflix Tudum'a verdiği röportajda yarışmayı kazandıktan sonra yaptığı tek farklı harcamasını söylüyor. Bu da geçen hafta New York City'deki partide giydiği Ralph Lauren marka elbise olmuş.

6 YARIŞMADAN SONRA NE YAPTI? Mai, yarışmadan sonra ailesiyle, 12 yaşındaki torunuyla vakit geçirdiğini söylüyor ve "İki buçuk hafta süren yoğun gidiş-gelişler ve duygusal iniş çıkışlardan sonra buna ihtiyacım vardı” diyor. Mai'nin 36 ve 34 yaşlarında iki kızı var.

7 PARAYLA NE YAPACAK? Mai, "Daha önce hiç bu kadar param olmamıştı. Ama bu beni değiştirmeyecek. Aynı kişi olarak kalmak istiyorum" diyor. Bir tekne için iskele inşa etmek de dahil evini yenilemek istiyor. Kalbinin insanlarla, hayvanlarla olduğunu, iklim değişikliğine kafa yorduğunu belirterek bir hayır kurumu ya da kar amacı gütmeyen bir kuruluşa da destek verebileceğini söylüyor. Mai, "Yaptığımız şeye devam edersek, şu anda büyüyen tüm küçük çocuklar için bir gelecek olmayacak. Daha fazla katkıda bulunmak istediğim hayır işleri var. Çocukların eğitim almasına sponsor olmak ve yaşlıların temel ihtiyaçları ve sağlık hizmetleri konusunda yardım etmek gibi. Ve ayrıca yaban hayatı ve iklim" diyor.

8 NE KADAR PARA KAZANACAK? Yarışmanın büyük ödülü 4.56 milyon dolar. Marca'nın haberine göre yarışma, ödüller için vergi cenneti olan Birleşik Krallık'ta çekildi. Ancak tüm finalistler ABD'de ikamet ettiği yüklü vergiler söz konusu. Marca, Mai'nin vergiler sonrası yaklaşık 2.9 milyon dolar alacağını hesaplıyor.