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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 190 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini açıkladı.

16 Temmuz 2025 | 10:02
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 10:04
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 190 milyar doları aştı

Mayıs ayı sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu 2024 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara çıktı.

Vadeye göre incelendiğinde, 2024 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 20,7 milyar dolar artarak 177,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar azalarak 12,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2024 yıl sonuna göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 12,8 milyar ABD doları artış gösterdi.

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