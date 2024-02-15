SpaceX CEO'su Elon Musk, Delaware'deki bir mahkemenin milyarderin girişimlerinden bir diğeri olan Tesla'daki büyük tazminat paketini iptal etmesinin ardından şirketin kayıt durumunu Delaware'den Teksas'a dönüştürdüğünü duyurdu.

Musk eski adı Twitter olan X'te, "SpaceX şirket kuruluşunu Delaware'den Teksas'a taşıdı! Eğer şirketiniz hala Delaware'de kuruluysa, mümkün olan en kısa sürede başka bir eyalete taşınmanızı tavsiye ederim," diye yazdı.

SpaceX'in bu hamlesi, bir Delaware yargıcının Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'daki 56 milyar dolarlık tazminat paketini geçersiz kılmasından iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra geldi. Musk'ın Tesla tazminat paketi bugüne kadar bir yöneticiye sağlanan en büyük tazminat paketiydi ve Musk'ın dünyanın en zengin bireylerinden biri olmasında önemli bir rol oynamıştı.

Musk, X'te girişimcilerin ve kurucuların "şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmemeleri" gerektiğini söyleyerek kararı eleştirmiş, X'te Tesla'yı nereye taşıması gerektiğine ilişkin gayrı resmi bir anket düzenlemişti. Musk 1 Şubat'ta "Halk oylaması kesin olarak Teksas'tan yana. Tesla hissedar oylaması yapmak için derhal harekete geçecek." diye yazdı.

Musk şimdiden beyin çipi şirketi Neuralink'in ticari kuruluşunu Delaware'den Nevada'ya taşıdı. Ancak Bloomberg'in haberine göre Neuralink ve SpaceX'in aksine halka açık bir şirket olduğu için Tesla'nın kuruluşunu Diamond State'ten çıkarmak daha karmaşık olabilir.