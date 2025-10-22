Auto Show'dan Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre Zhang Guibing, yaptığı sunumda Chery'nin gelecekte, global ölçekte, toplam 26 Ar-Ge ve 30 üretim merkezine ulaşacağını aktardı. Chery'nin gelecekteki Ar-Ge ve üretim tesisleri, sunumda dünya haritası üzerinde işaretlenmişti. Gözlerden kaçmayan detay ise, Chery'nin Avrupa'daki üretim merkezleri arasında, İspanya ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye'de de bir üretim tesisinin işaretli olmasıydı. Bunun anlamı, Chery'nin, Türkiye'de üretim tesisi için yatırım planlarını devam ettirdiği olabilir.

Haberde şu yorumlar var:

Bilindiği gibi, geçen seneki konferansta da Türkiye yatırım planları olduğunu açıklamıştı hatta sonrasında, fabrikanın Samsun'da yapılacağına ilişkin haberler de çıkmıştı ancak bugüne kadar Chery tarafından başka cevap gelmemişti. Ancak sunumda paylaşılan 30 fabrika ve 26 Ar-Ge tesisinin bir anda yapılacağını düşünmek anlamlı değil, bunlar sadece Chery'nin uzun dönemli genişleme planları olabilir. Geçen yıl sunumda gösterilen İspanya Ebro tesisleri operasyona başladı ancak sunumda İtalya haritası uzerindeki fabrikaya ilişkin planlar da bilinmiyor.

Benzer şekilde, Türkiye yatırımı çalışmalarının da hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Chery Türkiye tarafı da yatırım için Chery'nin istekli olduğunu belirtiyor ama yatırım için herhangi bir takvim açıklanmıyor.

Öte yandan, Chery Başkanı Yin Tongyue'nin yaptığı açıklamaya göre, Chery ihracat pazarlarında 2025'te büyümeye devam ediyor.

İlk 9 ayda toplam satış, yüzde 15 artışla, 2 milyon rakamını aşmış. NEV satışları ise yüzde 77 artarak 587.000 adede ulaşmış. Chery'nin toplam NEV gelirleri yüzde 28 artmış. Çin'den yapılan ihracat ise ilk 9 ayda, yüzde 13 artarak 936.000 adede ulaşmış. Yılın ilk 9 aylık döneminde Chery Avrupa'da 145 bin araç satmış.