Çinli markanın tanıttığı yeni model: Türkiye'ye de getirmeyi planlıyor

Auto Show'dan Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre Çinli yeni Premium Omoda markasının uygun fiyatlı giriş seviyesi B Crossover modeli tanıtıldı. İşte detaylar:
B segment Crossover olarak tanımlanan Omoda 4’ün tasarım konsepti, daha önce Şangay Fuarı’nda Omoda 3 konsept olarak tanıtılmıştı. Kullanıcı geri bildirimlerini toplayan Omoda, seri üretim modelini Omoda 4 olarak isimlendirerek global tanıtımını yaptı.
Omoda 4’ün henüz teknik detayları ve güç paketleri açıklanmıyor. Araçta BEV, ICE ve SHS versiyonlarının olması bekleniyor.
Habere göre şehirli B segment Crossover’da “Cyber Mecha” olarak adlandırılan bir tasarım felsefesi kullanılmış. Geleceğin Cyberpunk çağını şimdiden video oyunlarında yaşayan Z kuşağını hedefleyen Cyber Mecha tasarımının elementleri arasında, ışıklı sürgülerden esinlenen ön ve arka aydınlatmalar, iç mekanda elmas kesimli düğmeler ve kumanda kontrolleri, ayrıca avcı uçakları ve bilim-kurgu filmlerinden esinlenen, kırmızı kafes arkasındaki start-stop düğmesi gibi detaylar yer alıyor.
İç mekanda sürücü tarafında küçük bir gösterge paneli ekranı varken, orta konsola ise büyük bir dikey, bilgi-eğlence ekranı yerleştirilmiş. Omoda, bu ekranların, e-sport ve video oyunlarındakiyle karşılaştırılabilecek derecede, 2,5 K Snapdragon çipli, yüksek işlemci gücüne ve buna uygun, hızlı bir yazılıma sahip olduğunu açıklıyor.
Haberde "Dış tasarımda açılı ve köşeli çizgilere, metalik detaylara yer verilen Cyber Mecha tasarım felsefesini kullanan aracın, Türkiye’de de üretilen Toyota’nın C segment SUV’si C-HR’ın çizgilerini andırdığını yorumlamak da mümkün" yorumu var.
Omoda Tasarım Direktörü Richard Koo, aracın fütüristik dış tasarımının, gizemli quantum geçişlerini etkinleştirdiğini, O evreni aydınlatmasının aracı ayrıştıran öğelerden biri olduğunu ve sanal ile gerçek dünyayı birleştiren köprü görevi gördüğünü açıklıyor.
Omoda’nın ikinci dünya prömiyeri ise Omoda 4 Ultra oldu. Sarı ve siyah çift ton lansman rengiyle motorsporlarını çağrıştıran Ultra, performansa yönelik tavana monte, devasa arka kanat, ön ve arkada hava difüzörleri ile hot hatch tarzını seven genç kuşağa hitap ediyor. Ultra’nın motor gücü de bu tasarımı destekleyecek şekilde yüksek.
Ultra’da SHS isimli süper hibrit motor sistemi yer alıyor. Sistemdeki 1,5 Turbo benzinli motorun gücü 143 HP. Buna ilave olarak elektrik motoru ise 204 HP güç üretiyor. Sürüş modları arasında performans modu da yer alıyor.
Performans modunda özel bir sürüş sesi ve ekranda da özel animasyonlar ve kullanıcı arayüzü yer alıyor. Omoda 4 Ultra’nın sürüş dinamiği geliştirmeleri ise Jaguar Land Rover eski başmühendisi Peter John Matkin ile Maserati eski performans mühendisi Riccardo Tonelli liderliğindeki mühendislik ekiplerince gerçekleştirilmiş.