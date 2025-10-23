Çinli markanın tanıttığı yeni model: Türkiye'ye de getirmeyi planlıyor

B segment Crossover olarak tanımlanan Omoda 4’ün tasarım konsepti, daha önce Şangay Fuarı’nda Omoda 3 konsept olarak tanıtılmıştı. Kullanıcı geri bildirimlerini toplayan Omoda, seri üretim modelini Omoda 4 olarak isimlendirerek global tanıtımını yaptı.

Omoda 4’ün henüz teknik detayları ve güç paketleri açıklanmıyor. Araçta BEV, ICE ve SHS versiyonlarının olması bekleniyor.