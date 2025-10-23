ARA
DOLAR
41,98
0,01%
DOLAR
EURO
48,87
0,67%
EURO
GRAM ALTIN
5587,11
1,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10608,26
0,54%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri

Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Akademik Takvimi ve sınav tarihleri belli oldu. Peki Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri


Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav (vize) ve dönem sonu sınav (final) tarihleri belirlendi. 

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav (vize) ve dönem sonu sınav (final) tarihleri belirlenmiştir.

AÖF öğrencileri, sınav takvimini aşağıdaki tabloda görebilirler:

Sınav TürüTarihleri
Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)06 - 07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)17 - 18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)04 - 05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)09 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı22 Ağustos 2026

Sınav Merkezi Seçimi Süreci

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında, öğrencilerin sınavlarını nerede alacağını belirleyen Sınav Merkezi Tercihi süreci hakkında detaylar şunlardır:

AdımDetay
Tercih YeriSınav merkezi tercihleri, Anadolu Üniversitesi'nin e-kayıt sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.
Son TarihTercihlerin geçerli sayılması için, öğrencilerin bu işlemi Akademik Takvimde belirtilen ilgili sınavın son tercih tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.
Tercih AmacıSınav merkezleri genellikle öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelere yakın yerlerden seçilir. Bu, öğrencilere sınav günlerinde ulaşım kolaylığı sağlamayı amaçlar.
BilgilendirmeTercihlerle ilgili detaylı bilgi ve rehberlik, Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyuruları ve akademik takvim üzerinden öğrencilere sunulmaktadır.

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL