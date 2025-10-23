Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav (vize) ve dönem sonu sınav (final) tarihleri belirlendi.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF öğrencileri, sınav takvimini aşağıdaki tabloda görebilirler:
|Sınav Türü
|Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize)
|06 - 07 Aralık 2025
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|17 - 18 Ocak 2026
|Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize)
|04 - 05 Nisan 2026
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final)
|09 - 10 Mayıs 2026
|Yaz Okulu Sınavı
|22 Ağustos 2026
Sınav Merkezi Seçimi Süreci
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında, öğrencilerin sınavlarını nerede alacağını belirleyen Sınav Merkezi Tercihi süreci hakkında detaylar şunlardır:
|Adım
|Detay
|Tercih Yeri
|Sınav merkezi tercihleri, Anadolu Üniversitesi'nin e-kayıt sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılır.
|Son Tarih
|Tercihlerin geçerli sayılması için, öğrencilerin bu işlemi Akademik Takvimde belirtilen ilgili sınavın son tercih tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.
|Tercih Amacı
|Sınav merkezleri genellikle öğrencilerin ikamet ettikleri bölgelere yakın yerlerden seçilir. Bu, öğrencilere sınav günlerinde ulaşım kolaylığı sağlamayı amaçlar.
|Bilgilendirme
|Tercihlerle ilgili detaylı bilgi ve rehberlik, Anadolu Üniversitesi'nin resmi duyuruları ve akademik takvim üzerinden öğrencilere sunulmaktadır.