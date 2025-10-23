Açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? 2025 - 2026 AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav (vize) ve dönem sonu sınav (final) tarihleri belirlendi.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi ve Bahar Dönemi'nin ara sınav (vize) ve dönem sonu sınav (final) tarihleri belirlenmiştir.

AÖF öğrencileri, sınav takvimini aşağıdaki tabloda görebilirler:

Sınav Türü Tarihleri Güz Dönemi Ara Sınavı (Vize) 06 - 07 Aralık 2025 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 17 - 18 Ocak 2026 Bahar Dönemi Ara Sınavı (Vize) 04 - 05 Nisan 2026 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Final) 09 - 10 Mayıs 2026 Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

Sınav Merkezi Seçimi Süreci

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında, öğrencilerin sınavlarını nerede alacağını belirleyen Sınav Merkezi Tercihi süreci hakkında detaylar şunlardır: