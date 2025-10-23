ARA
Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararı için Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantı takvimi belli oldu. Peki Fed faiz kararı Ekim 2025 ne zaman açıklanacak? Fed faiz indirimi olur mu?


Küresel piyasaların ve yatırımcıların dikkatle takip ettiği ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararı için Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantı takvimi netleşmiş durumda.

 

 

Fed faiz kararı Ekim 2025 ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararı için Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantı takvimi belli oldu.

DetayTarihSaat (TSİ)
FOMC Toplantı Tarihleri28 - 29 Ekim 2025-
Faiz Kararının Açıklanma Tarihi29 Ekim 2025 (Salı)21:00

Faiz kararı, iki gün sürecek toplantının ardından 29 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21:00'de duyurulacaktır. Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, piyasaların yönünü belirlemede kritik rol oynayacaktır.

Fed faiz indirimi olur mu? 

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, ABD'deki federal hükümetin olası kapanma riskine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu durumun piyasalar için yaratacağı asıl sorunun veri akışının kesilmesi olacağını belirtti.

Değerlendirmeden Öne Çıkanlar:

Hazine Durumu: Manukyan, ABD Hazinesi'nin hesabında 700 milyar doların üzerinde bir miktar bulunduğunu, bunun da federal hükümetin kapanması durumunda dahi ödeme yapabilme kabiliyetini koruduğunu ve bu nedenle bir kriz senaryosunun ortaya çıkmayabileceğini ifade etti.

Önceki Kapanma: ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde de benzer bir kapanma yaşandığını anımsatarak, bu durumun fazla uzamayacağı öngörüsünde bulundu.

Asıl Sorun: Veri Açıklanmaması: Manukyan, kapanmanın yaratacağı asıl tehlikenin, ana kurumlar ve devlet kurumlarının ekonomik verileri açıklayamaması olacağını vurguladı.

Fed Kararı Üzerindeki Etkisi: Veri eksikliğinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası bir faiz indirimi kararını ötelemesiyle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Alternatif Veriler: Piyasanın bu eksikliği telafi edebilmesi için, ADP ve ISM gibi özel sektör tarafından açıklanan verilerin ön plana çıkabileceğini sözlerine ekledi.

 

FED toplantı tarihleri 

28-29 Ekim 2025

9-10 Aralık 2025
0
