%67'ye %33: Biden-Trump tartışmasının kazananı belli oldu

Ükedeki ilk yorumlara göre Cumhuriyetçiler ortaya çıkan tablodan oldukça memnun. Demokratlar arasında ise Biden'ın performansı nedeniyle memnuniyetsizlik yüksek. Hatta Biden yerine başka bir adayın çıkması gerektiği görüşü de var. Bazı yorumlar şöyle:

-Biden'ın kampanya eş başkanı Mitch Landrieu, Demokrat adayın dün geceki başkanlık tartışmasına yavaş başladığını kabul ediyor ancak halkın eninde sonunda Biden'ın cevaplarının özünü ve Trump'ın birçok yanlışını göreceğini düşünüyor. Landrieu CNN'de yaptığı açıklamada, "Başkan tartışmayı üslup konusunda kaybetmiş olabilir ama gerçekler konusunda kazandı, ahlak konusunda kazandı ve insanların bu ülkede önemli olduğunu düşündüğü fikirler konusunda kazandı" dedi. Biden zorlansa da Landrieu, Demokrat adayın değiştirilmesine ilişkin soruları reddediyor ve "Joe Biden'ın da Donald Trump'ın da aday olacağını düşünüyorum" diyor.

-CNN'den Phil McCausland ise "Cumhuriyetçi aday Donald Trump, söylediği çok sayıda yanlış bilgi nedeniyle eleştirilirken, dikkatlerin çoğu Başkan Joe Biden'ın kötü performansına çevrilmiş durumda. Biden yanıtlarının birçoğunda zorlanmış gibi görünüyordu. Yaşı ve zihinsel sağlığıyla ilgili endişeler daha da arttı. Hatta bazı Demokratlar tartışma sonrasında başkan adayı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceğini bile sordu. New York Times'a konuşan isimsiz bir kıdemli Demokrat, başkanın istifa çağrılarının "artacağı" bir durumla karşı karşıya kalacağını söyledi. Bu arada Trump'ın destekçileri zafer ilan etti" diyor.

BIDEN ÇEKİLEBİLİR Mİ?

CNN'in analizine göre Başkanlık seçimlerine altı aydan az bir süre kala, dün geceki tartışma, Biden'ın çekilebileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Ancak Biden istifa etse bile onun yerini almak çok da kolay değil. Çünkü makaleye göre ABD'deki 50 eyaletin tamamı başkanlık ön seçimlerini gerçekleştirdi. Ve her birinde Biden, "delegelerin" neredeyse tamamını kazandı. CNN "Bu delegeleri başka bir yere yönlendirebilecek tek kişi Biden'ın kendisidir; Ağustos'taki Demokrat kongresinden önce çekilmediği sürece bu pek olası bir senaryo değil. Biden istifa etse bile Demokratlar başka bir büyük sorunla karşı karşıya kalacak: Onun yerine kim geçecek? Anketler, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Amerikan halkı arasında popüler olmayacağını gösteriyor. Ancak Donald Trump'ı yenebilecek başka bir bariz alternatif de yok" diyor.

Missouri'den eski bir Demokrat senatör olan Claire McCaskill ise MSNBC'ye "Başarması gereken bir şey vardı ve o da Amerika'ya bu yaşta bu işi yapabileceğine dair güvence vermekti ve bu gece bunda başarısız oldu" dedi.

Cumhuriyetçi Ulusal Komite Eşbaşkanı Lara Trump, "Trump sakindi, kısa ve netti, açık sözlüydü" diyor. CNN'e göre Trump karşıtı Cumhuriyetçiler bile tartışmanın kazananın Trump oldugu görüşünde.

ANKET SONUCUNA GÖRE DE TRUMP: YÜZDE 67'YE YÜZDE 33

AA'nın haberine göre CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile yaptığı ankette katılımcılar Biden ve Trump'ın performansını değerlendirdi.

Anketin sonucuna göre, katılımcıların yüzde 67'si Trump'ın, yüzde 33'ü ise Biden'ın daha iyi performans sergilediğini görüşünü paylaştı.

Tartışma öncesi yapılan ankette ise aynı katılımcıların yüzde 55'i Trump'ın, yüzde 45'i ise Biden'ın daha iyi performans sergileyeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, programı izleyen katılımcıların yüzde 81'i seçimler için başkanlık tercihlerinin değişmediğini ifade ederken, yüzde 14'ü tartışma sonucu tercihlerini gözden geçirdiklerini fakat yine de fikirlerinin değişmediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 5'i ise Biden ve Trump'ın canlı yayındaki tartışmasının tercihlerini değiştirdiği yönünde oy kullandı.

