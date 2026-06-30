82 yıllık sır çözüldü: Filipinler'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma binden fazla askerin battığı "Cehennem Gemisi" bulundu

Filipinler açıklarında yürütülen su altı araştırmalarında, 2. Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlere ait binin üzerinde savaş esirini taşırken trajik bir şekilde batan ve askeri tarihte "cehennem gemisi" olarak adlandırılan Japon kargo gemisi Hōfuku Maru'nun enkazı bulundu.

Denizcilik tarihi ve arkeolojisi açısından dönüm noktası niteliğindeki bu keşif, Cehennem Gemileri Anıt Vakfı ve ünlü kaşif Josh Gates önderliğindeki su altı araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi. Gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı araçları kullanılarak geminin tam konumu tespit edildi ve gövdenin üç boyutlu dijital modelleri çıkarıldı.

Trajik geçmiş: Hōfuku Maru'nun batışı



Hōfuku Maru, II. Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde Japon İmparatorluk Ordusu tarafından yakalanan müttefik askerlerini taşımak üzere kullanılan düzinelerce kargo gemisinden biriydi. Bu gemiler; esirlerin maruz kaldığı insanlık dışı istiflenme koşulları, açlık, susuzluk, salgın hastalıklar ve havasızlık nedeniyle "cehennem gemileri" olarak adlandırılmıştı.

21 Eylül 1944 tarihinde, Filipinler'in Luzon Adası açıklarında seyretmekte olan Hōfuku Maru, gemide müttefik esirlerinin bulunduğundan habersiz olan Amerikan uçakları tarafından torpidolanarak hedef alındı. Saldırı sonucunda gemi hızla sulara gömüldü. Geminin ambarlarında kilitli tutulan 1.289 müttefik savaş esirinden (büyük çoğunluğu İngiliz ve Hollandalı askerler) 1.047'si boğularak veya patlama anında hayatını kaybetti.

Enkazın durumu ve keşfin önemi



Araştırma ekibinin raporlarına göre, Hōfuku Maru'nun enkazı yaklaşık 50 metre derinlikte, akıntıların yoğun olduğu bir bölgede yer alıyor. Bombardımanın şiddetiyle üç büyük parçaya ayrılmış olan enkaz, geçen onlarca yılda deniz yaşamı için doğal bir resif haline gelmiş durumda.

Euronews'de yer alan habere göre; keşif grubu, alanın tarihi bir askeri şehitlik ve mezarlık statüsünde olduğunu vurgulayarak, enkaza kesinlikle dokunulmayacağını ve içinden fiziksel bir parça çıkarılmayacağını belirtti. Konumun koruma altına alınması için Filipinler hükümetiyle koordineli bir çalışma yürütülüyor. Bu keşif, Pasifik cephesinde hayatını kaybeden ve onlarca yıldır izi sürülemeyen yüzlerce askerin ailesine nihayet bir cevap ve resmi bir anma imkanı sunması açısından büyük önem taşıyor.