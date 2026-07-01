İstanbu'da orman yangınlarına yönelik ek tedbir

İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesine yönelik ek tedbirler aldı.

Bu kapsamda ilgi kurumlara gönderilen yazıda vatandaşların huzuru, güvenliği ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla havai fişeklerin isabet ettiği yerlerde yangın çıkarma riskine karşı dikkat edilmesi ve konunun hassasiyetle takip edilmesi konusunda gerekli uyarılar yapıldığı belirtildi.

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışların, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde muhtemel orman yangınlarının önüne geçebilmek için Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişlerin 08 Haziran -15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığının hatırlatıldığı yazıda, "Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu çerçevede, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 - 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Başta Kaymakamlarımız olmak üzere sıralı sorumlu amirlerce konunun titizlikle takip edilmesi, tüm kolluk birimlerince denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi.