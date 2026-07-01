ARA
DOLAR
46,66
0,02%
DOLAR
EURO
53,19
-0,24%
EURO
ALTIN
6114,28
-0,12%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yeşil Ekonomist
  • Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı: Drone ve ütü dahil 370 kilogram atık çıkarıldı

Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı: Drone ve ütü dahil 370 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi'nin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürdüğü deniz dibi temizliği etkinliği, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında bu hafta Gümbet Koyu'nda gerçekleştirildi. Çalışmalarda deniz tabanından yaklaşık 370 kilogram atık çıkarılırken, yasak av sepetinde bulunan balıklar da kurtarılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı: Drone ve ütü dahil 370 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinlikleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında bu hafta Gümbet Koyu'nda devam etti.

1 Etkinlik gönüllüler tarafından gerçekleştirildi

Etkinlik gönüllüler tarafından gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ile Green Rangers gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ile Kanat Hasan Özsert de katıldı.

2 Bayrama özel kutlama gösterisi yapıldı

Bayrama özel kutlama gösterisi yapıldı

Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk Bayrağı ile bayrama özel kutlama görseli açmasıyla başladı.

3 Yaklaşık 370 kilo atık toplandı

Yaklaşık 370 kilo atık toplandı

Kutlamanın ardından deniz dibi temizliğine geçen dalgıçlar, deniz tabanında yaptıkları çalışmalarda yaklaşık 370 kilogram atık topladı.

4 Ütü, drone, damacana...

Ütü, drone, damacana...

Çalışmalarda ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık denizden çıkarıldı.

5 Çıkarılan atıklar sahilde sergilendi

Çıkarılan atıklar sahilde sergilendi

Çıkarılan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.

6 Atık Merkezi'ne götürüldü

Atık Merkezi'ne götürüldü

Atıklar daha sonra geri dönüşüm işlemleri için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ne götürüldü.

7 Kullanımı yasak olan av sepeti de bulundu

Kullanımı yasak olan av sepeti de bulundu

Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de bulundu. 

8 Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Sepetin içerisinde bulunan balıklar dalgıçlar tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

9 Etkinlikle deniz ekosisteminin korunması amaçlanıyor

Etkinlikle deniz ekosisteminin korunması amaçlanıyor

Bodrum Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla sürdürülen "Denize En Çok Mavi Yakışır" deniz dibi temizliği etkinlikleriyle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

10 Bir sonraki etkinlik Gündoğan Mahallesi’nde

Bir sonraki etkinlik Gündoğan Mahallesi’nde

"Denize En Çok Mavi Yakışır" Deniz Dibi Temizliği etkinliklerinin 2026 yılındaki 9’uncu etabının ise 8 Temmuz Çarşamba günü Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL