Deniz dibinden çıkanlar şaşırttı: Drone ve ütü dahil 370 kilogram atık çıkarıldı

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinlikleri, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında bu hafta Gümbet Koyu'nda devam etti.
1 Etkinlik gönüllüler tarafından gerçekleştirildi
Bodrum Belediyesi Gönüllü Dalış Ekibi ile Green Rangers gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ile Kanat Hasan Özsert de katıldı.
2 Bayrama özel kutlama gösterisi yapıldı
Etkinlik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalgıçların denizde Türk Bayrağı ile bayrama özel kutlama görseli açmasıyla başladı.
3 Yaklaşık 370 kilo atık toplandı
Kutlamanın ardından deniz dibi temizliğine geçen dalgıçlar, deniz tabanında yaptıkları çalışmalarda yaklaşık 370 kilogram atık topladı.
4 Ütü, drone, damacana...
Çalışmalarda ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık denizden çıkarıldı.
5 Çıkarılan atıklar sahilde sergilendi
Çıkarılan atıklar, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi.
6 Atık Merkezi'ne götürüldü
Atıklar daha sonra geri dönüşüm işlemleri için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi’ne götürüldü.
7 Kullanımı yasak olan av sepeti de bulundu
Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan bir av sepeti de bulundu.
8 Balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı
Sepetin içerisinde bulunan balıklar dalgıçlar tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
9 Etkinlikle deniz ekosisteminin korunması amaçlanıyor
Bodrum Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla sürdürülen "Denize En Çok Mavi Yakışır" deniz dibi temizliği etkinlikleriyle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanırken, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.