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  • Bodrum'a kruvaziyer ilgisi sürüyor: "Aidablu" ile 2 bin 349 turist geldi

Bodrum'a kruvaziyer ilgisi sürüyor: "Aidablu" ile 2 bin 349 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, İtalya bayraklı "Aidablu" isimli kruvaziyerle gelen 2 bin 349 turisti ağırladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'a kruvaziyer ilgisi sürüyor: "Aidablu" ile 2 bin 349 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, İtalya bayraklı "Aidablu" kruvaziyeriyle gelen 2 bin 349 turisti ağırladı. Rodos Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

1 253 metrelik gemi Rodos Limanı'ndan geldi

253 metrelik gemi Rodos Limanı'ndan geldi

Rodos Limanı'ndan gelen 253 metrelik gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

2 2 binden fazla yolcu

2 binden fazla yolcu

Gemide, çoğu Alman 2 bin 349 yolcu ile 650 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile marina ve çarşıyı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

 

4 Tekne turlarına katılanlar da oldu

Tekne turlarına katılanlar da oldu

Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.

5 Geminin son durağı Heraklion Limanı olacak

Geminin son durağı Heraklion Limanı olacak

Akşam ilçeden ayrılacak geminin sonraki durağı, Heraklion Limanı olacak.
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