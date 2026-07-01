Bodrum'a kruvaziyer ilgisi sürüyor: "Aidablu" ile 2 bin 349 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, İtalya bayraklı "Aidablu" kruvaziyeriyle gelen 2 bin 349 turisti ağırladı. Rodos Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
1 253 metrelik gemi Rodos Limanı'ndan geldi
Rodos Limanı'ndan gelen 253 metrelik gemi, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilleri ile marina ve çarşıyı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.