Japonya 2040 hedefini açıkladı: 10 milyon yapay zekalı robot sektörlere dağılacak

Hükümetin açıklamasına göre Japonya, 2040 yılına kadar kendi yerli yapay zeka modelini geliştirmeyi ve bir düzineden fazla sektörde faaliyet gösterecek yapay zeka donanımlı 10 milyon robotu devreye almayı planlıyor.

Ülkenin, SoftBank ve Sony'nin de aralarında bulunduğu bir şirketler konsorsiyumu olan Noetra tarafından geliştirilecek bu yerli yapay zeka modeline yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı bildirildi.

Dünya genelindeki ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den gelen teknolojiye olan ve potansiyel olarak tehlike arz edebilecek aşırı bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi "egemen yapay zeka" (sovereign AI) modellerini geliştirmeye çalışıyor.

Japan Times'da yer alan habere göre; hükümet, girişimin sonuçlarına bağlı olarak önümüzdeki beş yıl içinde 1 trilyon yene (6,1 milyar dolar) kadar finansman sağlayacak.

Nikkei ekonomi gazetesinin haberine göre, Noetra'ya yatırım yapan şirket sayısının; otomotiv, elektronik ve diğer imalat sektörlerinin yanı sıra finans ve lojistik alanındakiler de dahil olmak üzere 44'e yükselmesi bekleniyor.

Noetra özellikle fiziksel yapay zeka üzerine odaklanacak. Hükümet de Salı günü yapay zeka robotik stratejisinin güncellenmiş bir versiyonunu duyurdu.

Fiziksel yapay zeka; kullanıcılarla yalnızca bir ekran üzerindeki yazılım aracılığıyla etkileşime girmek yerine, yapay zekanın gerçek dünya ortamlarında (sürücüsüz arabalar, fabrika robotları ve hatta insansı uşaklar gibi) konuşlandırılması anlamına geliyor. Yapay zeka robotlarına yönelik devasa yatırımlara ve büyük planlara rağmen, bu robotların gerçek hayattaki uygulamaları ve performansları şu an için hala sınırlı durumda.

Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa gazetecilere verdiği demeçte, "Bu strateji, 2040 yılına kadar yaklaşık 10 milyon robotun konuşlandırılmasını hedefliyor; restoran, gıda imalatı ve tıp sektörlerinin de eklenmesiyle toplam 18 alanda toplumsal uygulamayı güçlü bir şekilde teşvik edecek" dedi. Akazawa, "Japonya'nın güçlü yönlerinden yararlanan, fiziksel yapay zeka ve robotlar için veri altyapısı inşa edecek ve bunu büyüteceğiz" şeklinde ekledi.

Yaşlanan ve küçülen bir nüfusa sahip olan Japonya, robotların iş gücündeki açıkları kapatmaya yardımcı olmasını da umuyor. Japonya geçen ay; fiziksel yapay zeka, çipler, kuantum teknolojisi ve nükleer füzyon dahil olmak üzere 17 sektörde 370 trilyon yen (2,3 trilyon dolar) tutarında kamu ve özel sektör yatırımını hedefleyen 14 yıllık bir büyüme stratejisi açıklamıştı.

Komşu ülke Güney Kore de bu hafta, yapay zeka veri merkezlerine ve çip üretimine birkaç yıl içinde yüz milyarlarca dolar değerinde rekor düzeyde kamu-özel sektör yatırımı yapılacağını duyurdu.