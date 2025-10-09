AB'den 400 milyar Euro'luk yatırım hamlesi

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel Geçit Forumu'nun açılışında konuştu.

Küresel Geçit programının 4 yıl önce hayata geçirildiğini belirten von der Leyen, "Hepimiz yeni ekonominin gerçeklerine uyum sağlıyor, temiz enerjiden yapay zekaya kadar stratejik sektörlerdeki özerkliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Von der Leyen, değer zincirlerinin tek başına hareket edilemeyecek kadar karmaşık ve küresel bir hal aldığını, ilerlemenin tek yolunun ortaklıklardan geçtiğini ifade etti.

Küresel Geçit programının karşılıklı fayda sağladığına işaret eden von der Leyen, "Küresel Geçit programında ilk hedefimiz, 5 yıl içinde 300 milyar avroyu harekete geçirmekti. Bugün bu hedefe ulaştık. 4 yıl içinde 306 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirdik. 2027 yılına kadar da 400 milyar avroyu aşacağımızdan eminim." diye konuştu.

Von der Leyen, Küresel Geçit programını enerji, temiz teknoloji, dijital, kritik mineraller, ulaşım, gıda ve sağlık gibi temel alanlara daha fazla yoğunlaştırmak istediklerini belirterek, "Bütün bu alanlarda amacımız, güçlerimizi birleştirmek ve birlikte dayanıklı değer zincirleri oluşturmak." ifadesini kullandı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok kritik projenin halen finansman temininde zorlandığını dile getiren von der Leyen, "Hükümetler bu açığı tek başlarına kapatamaz. Kalıcı kalkınma, özel sektörün finansmanı ve bilgi birikimiyle buna katılımına bağlıdır. Küresel Geçit, riski paylaşmak ve projeleri işletmeler için uygulanabilir kılmak amacıyla hibeler, imtiyazlı krediler ve garantiler sağlar. Bu yaklaşımın işe yaradığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel Geçit Forumu'na çoğunluğu Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey yetkili, AB ülkelerinden, Birlik kurumlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Avrupa, Afrika'da son yıllarda etkinliğini hızla artıran Çin'e rakip olmak için çabalıyor.

AB, Çin'in Kuşak Yol girişimine alternatif olarak ortaya attığı "Küresel Geçit" programıyla Afrika ülkelerine yatırım seçeneği sunmayı ve bölgedeki nüfuzunu artırmayı hedefliyor.