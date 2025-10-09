Güne yüzde 24 bin 674 puandan başlayan DAX 40 Endeksi, daha sonra en yüksek 24 bin 709 puan seviyesini görerek yeni tarihi rekorunu kırdı.

Analistler, yatırımcıların şu anda öncelikle olumlu haberlere odaklandıklarını belirterek, Fransa'daki siyasi krizin çözülmesine yönelik umutlar ve Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının Avrupa pay piyasalarına olumlu yansıdığını kaydetti.

ABD'de devam eden hükümet kapanmasının “gölgede” kaldığını ifade eden analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçlarının ve istikrarlı faiz oranlarının pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.