  TÜPRAŞ 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)

TÜPRAŞ 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün (8 Ekim) KAP'a 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu.


TÜPRAŞ 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre 3. çeyreğe ilişkin finansal sonuçların 31 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Tüpraş'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle: 

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.

 

Tüpraş Hisse Haberleri (TUPRS)
